Stor lokal medicinalvirksomhed i Corona-problemer: Nedlukning af fabrik

Et smitteudbrud på Dansacs fabrik i Fredensborg har ført til en midlertidig nedlukning

Fredensborg - 23. marts 2021 kl. 11:52 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Den store produktionsvirksomhed Dansac, der har ligget i Fredensborg siden 1971, er for en stund blevet lagt ned af coronasmitte.

I en mail til Frederiksborg Amts Avis bekræfter direktør Pia Prag Hansen, at der er konstateret smitte på virksomhedens fabrik i Fredensborg.

Konstateringen af sygdommen medfører en midlertidig nedlukning af fabrikken, der først kan åbne igen efter gennemførslen af en lang række kontrolforanstaltninger. Direktør Pia Prag Hansen forklarer, at nedlukningen sker ud fra et overordnet sikkerhedshensyn.

- Vi samarbejder i øjeblikket med sundhedsmyndighederne og er skredet til øjeblikkelig handling for at sikre, at vores fabrik i Fredensborg forbliver en sikker arbejdsplads. Dette indebærer en kortvarig nedlukning af fabrikken, kontaktsporing, og testning, hovedrengøring og desinfektion, obligatorisk negativ test for alle på fabrikken samt fortsættelse af hidtidig praksis som rengøring af overflader, håndvask og afstand mellem medarbejdere, lyder det fra direktør Pia Prag Hansen.

Dansac producerer og udvikler produkter til stomipatienter, og virksomheden er i dag en del af den globale koncern, Hollister Incorporated, der har hovedsæde i USA.

Fysiske barrierer sat op En medarbejder på fabrikken i Fredensborg blev konstateret smittet den 17. marts. Medarbejderen blev hjemsendt øjeblikkeligt, og kontaktsporingen tog sin begyndelse. Men det var desværre ikke nok til at stoppe smitten, da virksomheden efterfølgende kunne konstatere, at en række medarbejdere blev testet positive. Det er usikkert, hvor mange medarbejdere det drejer sig om, men Dansac har altså vurderet at en reel nedlukning af fabriksfaciliteterne var nødvendig.

- Vores medarbejderes sikkerhed og sundhed er vores absolutte førsteprioritet. I vores bestræbelser på at forhindre et udbrud af COVID-19 har vi fulgt myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, herunder afstandskrav fysiske barrierer mellem medarbejdere, håndhygiejne og øget rengøring, forklarer Pia Prag Hansen

Dansac forventer ikke, at de aktuelle problemer får konsekvenser for firmaets leveringssikkerhed grundet store lagerfaciliteter uden for landets grænser.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer eller oplysninger fra Dansac, hvorfor det for nuværende er usikkert, hvorledes smitten er kommet ind på fabrikken. Det har derfor heller ikke har været muligt at få virksomhedens bud på, hvordan sygdommen har kunne sprede sig de mange restriktioner og forholdsregler til trods.