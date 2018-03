Et af Nordsjællands varemærker inden for VSS og el-arbejde har opkøbt en anden virksomhed, der kun har 40 år på bagen... Fredensborg Teknik A/S er blevet solgt - man må ringe til Poul Sejr Nielsen, hvis der er tekniske problemer med rør eller ledninger...

Stor, lokal VVS-virksomhed er blevet solgt

Det er Poul Sejr Nielsen A/S med hovedsæde i Birkerød, der har haft tegnebogen fremme for at styrke sin position i et opadgående marked. Firmaet overtager alle aktiviteter i Fredensborg Teknik A/S.