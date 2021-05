Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Stor indbrudsbølge ramte i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor indbrudsbølge ramte i weekenden

Fredensborg - 03. maj 2021 kl. 14:28 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Snedige tyve har haft travlt i denne weekend, hvor der har været et hav af tyverier. Indbrudsforsøgene startede i fredags, hvor tyvene dog ikke havde succes i første hug. I et hus på Bygvænget i Kokkedal havde de ellers forsøgt at afliste tre vinduer men altså uden held.

Natten mellem lørdag og søndag var der igen tyve på spil i Kokkedal. Denne gang gik det ud over en villa i Havrevænget, hvor et vindue var blevet brudt op. Der er endnu ikke overblik over stjålne genstande.

Humlebæk ramt Også i Humlebæk var der en række tyverier i løbet af weekenden. Først var det to huse på Hans Rostgårdsvej, der i starten af weekenden havde besøg af ukendte gerningsmænd. Her havde den ene bolig fået knust et vindue med en havesten, hvorefter tyvene havde haft held med at stjæle smykker. I den anden bolig på vejen havde tyvene brugt en stige til at komme igennem et vindue på 1. sal. Her havde det lykkedes dem at stjæle smykker og pc.

Natten til søndag var den igen gal i Humlebæk. Denne gang var det på Frederikkevej, hvor tyvene havde opbrudt et vindue på 1. sal, hvorefter de var gået ind i boligen. Her er der endnu ikke overblik over, hvad tyvene har stjålet.