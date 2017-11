Stor hæder til Nivå Gymnastikforening

- Vi er som forening utroligt stolte af at modtage denne pris. Foreningen har gennem de sidste to år haft ansat en fuldtidsmedarbejder til lige netop at løfte foreningen til nye højder. Det er dejligt at se, at det bemærkes i forbundet, at vi har lagt en ekstra indsats både på det gymnastiske, men i høj grad også på det foreningsmæssige plan, udtaler han.