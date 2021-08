Service2000 har skabt en fest for 700 mennesker i et telt i 30 graders kulde nord for Polarcirklen, så der er ingen udfordring, der er for stor for virksomheden, hvis kreativitet kan oplevelse til bryllupsmesse i Karlebo i weekenden. Over 20 udstillere er med på messen, hvor der er gratis adgang, hvis man på forhånd har booket en billet. Pressefoto

Stor bryllupsmesse hos verdenskendt teltudlejer

I weekenden er der stor bryllups- og eventmesse i Karlebo, hvor et af de største teltudlejningsfirmaer viser, hvor festlig en bryllupsfest kan blive.

Fredensborg - 10. august 2021

De byggede teltet ved Fredensborg Slot, da Kronprins Frederik skulle giftes med sin Mary, og de byggede tribune, scene og skudsikre glas til Bill Clinton, da han som præsident besøgte Danmark.

I den kommende weekend har virksomheden Service2000 en stor bryllupsmesse i Karlebo, hvor de sammen med Bering House of Flowers og mange andre udstillere viser, hvordan en bryllupsfest kan blive. Der er gratis adgang, og der er inspiration at hente, hvad enten man ønsker den helt store og ekstravagante fest - eller hvis mindre kan gøre det.

- Vi vil gerne vise, hvad vi kan herude på Lerbakkevej, hvor vi ligger lidt skjult bag Karlebo Kro. Egentlig har vi haft travlt under Coronaen, men vi vil alligevel gerne være med til at kickstarte bryllupsfesterne for alle de, der vil giftes, fortæller direktør Nils Dyhring, som håber på, at mange lokale Nordsjællændere også vil kigge forbi for at se, hvad virksomheden kan tilbyde.

- Normalt er vores kunder erhvervsvirksomheder og de mange, der vil have noget helt ekstraordinært, og vi arbejder over hele verden. I øjeblikket har vi telte sat op til fester i England og Spanien og snart sender vi telte til Dubai, men vi kan det hele - vi kan bygge et telt i to-tre etager, og vi kan sætte op til en intim middag for to ved en skovsø. Derfor vil være noget for alle i weekenden, siger han.

På Lerbakkevej i Karlebo har Service 2000 A/S opsat et udvalg af luksusteltene med trægulve og lysekroner i loftet. Cito Car Lease kommer med nogle af tidens flotteste biler, og en række udstillere er håndplukkede til at give gæsterne inspiration til bryllup og fest.

Entré er gratis, såfremt man har en invitation. Invitationen fås på brb@service2000.dk. Der er begrænset antal pladser, så book i god tid, varsler Nils Dyhring.

Adressen er Lerbakkevej 7 i Kokkedal. Bryllups- og eventmessen kan opleves fredag den 13. august fra klokken 10.00 til 18.00 og lørdag den 14. august fra klokken 10.00 til 18.00.

