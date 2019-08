Der er stadig borgere i Fredensborg, der kan huske, hvordan der i en periode lå bibliotek oven på brandstationens garage. Her fejrer brandvæsenet i Fredensborg, at de i 1927 har fået den første motorsprøjte. De poserer foran indgangen til det daværende rådhus på Tinghusvej i Fredensborg, og det kan meget vel være denne motorsprøjte, som brandfolkene var nervøse for at køre i med Knutzen som chauffør. Foto: Fredensborg Arkiverne.

Artiklen: Stor brandskandale: To chauffører fik løn for det samme job

Man kan godt sige, at det var en varm kartoffel, der landede på et sognerådsmøde tilbage i 1937. Og den lod sig ikke just køle ned, viser et mødereferat i Frederiksborg Amts Avis, der havde en journalist med til sognerådsmødet.

En parodi, brandbil uden benzin og en chauffør, der tog hjørnerne i hasarderet fart. I 1937 skændtes sognerådet, fordi to chauffører havde været ansat samtidig at køre den samme brandbil.

