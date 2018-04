Stor affaldsindsamling hjælper naturen

Søndag den 22. april har man mulighed for at give Fredensborg Kommune et ansigtsløft og hjælpe naturen. Danmarks Naturfredningsforening har igen i år arrangeret en dag med affaldsindsamling, og i Fredensborg Kommune har man mulighed for at samle affald mellem klokken 10 og 12.