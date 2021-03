Se billedserie Niels Storgaard Simonsen har overdraget nøglerne til Hanne Berg, der er ny formand, og Tora Ribers, der er daglig leder på Fredensborg Museum i Avderød. Foto: Peter Mailand

Stopper efter 13 år: Kommunen har fået nøglerne til museet

Fredensborg Kommune har overtaget driften af Fredensborg Museum og har indsat Tora Ribers som daglig leder efter Niels Storgaard Simonsen

Fredensborg - 18. marts 2021

1. april 1976 overrakte daværende formand for Børne- og Kulturudvalget, Bendt Ole Abildstrøm, nøglen til Rytterskolen i Avderød til den første formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening, Bente Dam-Mikkelsen (nu Gundestrup). Foreningen fik stillet Rytterskolen til rådighed til brug for opbygningen af et lokalhistorisk museum, der kom til at hedde Karlebo Museum.

Næsten 45 år senere kunne den sjette formand for foreningen, Niels Storgaard Simonsen, forleden give nøglen tilbage til kommunen. Denne gang var det byrådets repræsentant, byrådsmedlem Hanne Berg, der som formand for museets nye bestyrelse modtog nøglen. Hun skal imidlertid ikke selv være daglig leder af museet, som formændene hidtil har været det. For museets nye bestyrelse udgør nu alene den overordnede ledelse, idet byrådet sidste år ansatte cand.mag. Tora Ribers som ny museumsleder.

Dermed er museet blevet overdraget til Fredensborg Kommune, og det glæder Niels Storgaard Simonsen.

"Jeg har selv arbejdet for at kommunen skulle overtage det, for det betyder at museet får et helt andet fokus, når formanden sidder i byrådet. Så det er jeg faktisk glad for," siger han.

Udvikling af museet Niels Storgaard Simonsen overtog selv museet i 2007 lige efter kommunesammenlægningen.

"Dengang var der kun åbent én dag om ugen - det var om søndagen fra 14-16, " siger han.

Og bortset fra det seneste år, hvor alt har været lukket på grund af corona, er der normalt åbent i museet seks dage om ugen fra marts til oktober. Siden Niels Storgaard Simonsen overtog ledelsen, har museets udsyn også ændret sig.

"I dag er det ikke bare et museum for Karlebo, men for hele Fredensborg Kommune. For vore mange særudstillinger har også omfattet både Fredensborg og Humlebæk. Derfor hedder museet i dag Fredensborg Museum, og dets samlinger og udstillinger omfatter begge de to gamle kommuners kulturarv. Så det tror jeg har været med til at samle kommunen," siger han.

Mange frivillige ildsjæle I gennem årerne har mange frivillige ildsjæle lagt et meget stort arbejde i opbygningen af museet, der i dag omfatter fem faste udstillinger samt en særudstilling. Selvom der nu er en fastansat leder, vil der forsat være knyttet en lang række frivillige til museet, blandt andet som kustoder samt med at yde bistand til løsningen af diverse praktiske opgaver.

Fortsætter som frivillig Selv om 76-årige Niels Storgaard Simonsen nu er gået på "pension", vil han fortsat komme på museet.

"Jeg fortsætter som frivillig, hvor jeg vil være kustode en gang om måneden. For det skal ikke være sådan, at jeg sidder i bestyrelsen og 'puster den nye ledelse i nakken'. Det ville aldrig gå," siger han.

Kulturformand glæder sig Formand for Kulturudvalget i Fredensborg Kommune, Ulla Hardy-Hansen (K), glæder sig over, at den model, der er fundet for den fremtidige drift, sker efter Niels Storgaard Simonsens ønske.

"Der er tale om en fundamental ændring i vores lokale museumsstruktur. Den fysiske lokalitet, en af landets gamle rytterskoler, har gennem tiden ændret funktion fra pædagogisk arne for landbefolkningen over et ordinært landsbymuseum til et fuld professionelt, unikt lokalhistorisk museum," siger hun.

Ny bestyrelse Som nævnt er byrådsmedlem Hanne Berg (SF), ny formand for museets bestyrelse. Og hun glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

"Jeg glæder mig meget over, at Fredensborg Kommune har overtaget det meget veldrevne lille lokalhistoriske museum efter Karlebo Lokalhistoriske Forening. I museets bestyrelse vil vi blandt andet satse på at invitere endnu flere frivillige og foreninger med i arbejdet omkring museet," siger hun og tilføjer:

"Lokalhistorie kan give indsigt i en svunden tid og kan samtidigt trække tråde til vores samtid. Jeg håber, at både familier, bedsteforældre og børn kan få sjove og interessante oplevelser om livet før og nu med vores lokale byer, landområder og kulturinstitutioner som omdrejningspunkt for oplevelserne," siger hun.

Lukket på grund af corona Ny kvinde i chefstolen er altså Tora Ribers, der glæder til sig at komme i gang med arbejdet. Hun ærgrer sig dog over, at hun overtager museet midt under coronapandemien.

"Det er superærgerligt, at det hele er lukket ned, så nu håber vi bare på, at vi snart får lov til at åbne igen," siger Tora Ribers, der ser frem til at åbne udstillingen om børneliv, hvor hun selv skal sætte fokus på et anderledes børneliv med en udstilling om børnehjem i Fredensborg.