Kassebeholdningen er over 219 millioner kroner, men vil falde til 100 millioner kroner om fire år, hvis kommunen ikke låner penge. Borgmesteren understreger, at kommunen efter planen bliver gældfri i 2027. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stopfyldt pengekasse udløser strid om lån Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stopfyldt pengekasse udløser strid om lån

Fredensborg - 14. december 2017 kl. 04:17 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man slår op i budgetforliget, står der direkte, at Fredensborg kommune har planlagt at afdrage knap 54 millioner kroner til næste år - og låne 25 millioner kroner.

Nu viser det sig, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har sagt nej til at kommunen kan låne i 2018, og det har udløst en større politisk diskussion på det seneste møde i Økonomiudvalget, hvor flertallet besluttede at udnytte en særlig lånemulighed på 14,2 millioner kroner allerede i 2017 - som kompensation for det manglende lån til næste år.

Det sker til trods for, at kassebeholdningen i øjeblikket er historisk høj på 219 millioner kroner. Liberal Alliance og Venstre har stemt imod.

- Venstre kunne ikke se behovet for at optage yderligere lån, når vi oven i købet har blikket stift rettet mod en afvikling af kommunens gæld per 2027. Ganske vist åbner budget 2017 og 2018 for, at der optages lån i muligt omfang, men Venstre synes ikke at svaret på en bugnende kasse er yderligere lån, bare fordi vi kan, lyder det fra Lars Søndergaard (V) og Tinne Borch Jacobsen (V), der hellere vil afdrage gælden før tid.

For borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) er det afgørende, at kommunen fastholder planen om at være gældfri i 2027.

- Vi har en høj kassebeholdning, men mange af pengene er jo båndlagt til bestemte projekter, og derfor mener jeg, at det er nødvendigt at optage lånet. Ellers begrænser det vores handlemuligheder. Venstre har fået lov til at stemme imod, selvom det egentlig er aftalt i budgetforliget, siger Thomas Lykke Pedersen (S).

Budgettet viser, at kassebeholdningen over de næste fire år vil falde til 100 millioner kroner, hvis kommune undlader at kompensere for det planlagte lån i 2018.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 14. december.