Håndværkerne knoklede for få bygget pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården færdig til indvielsen, der blev aflyst af frygt for Corona-smitte. Nu er Skovgården ramt af et udbrud, der er kommet med patienter, der er udskevet fra hospitalerne. To andre plejecentre er også ramt af udbrud. Foto: Allan Nørregaard

Største udbrud er på det nye plejecenter

I hele 2020 lykkedes det at undgå Corona-smitte på kommunens plejecentre, men her efter nytår er tre plejecentre blevet ramt af Covid-19, og der er på de tre plejecentre indført øjeblikkeligt besøgsforbud, isolation og restriktioner for at begrænse smitten.

- Vi gør selvfølgeligt alt det, vi kan gøre for at begrænse smitten og ser på, om der er arbejdsgange, vi kan forbedre. Det er svært at sige, hvor smitten kommer fra. Vi ved, at vi har fået smittede borgere fra sygehuset til det nye rehabiliteringscenter i Humlebæk, og vi har prøvet at isolere dem. Men det er næsten umuligt at finde ud af, hvor smitten kommer fra, når den er så bredt ude i samfundet, siger Hans Bækvang.