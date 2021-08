Bjørn Svensson (EL) ønsker mere åbenhed i de politiske processer og bedre referater af de politiske sager, der kun drøftes mundtligt på fagudvalgenes møder. Det vil gavne demokratiet, mener han. Foto: Susanna Zenani

Større åbenhed vil være til gavn for både borgere og politikere

Det er umuligt at gennemskue de politiske processer, når referaterne fra udvalgsmøderne ikke beskriver de politiske diskussioner, mener Bjørn Svensson (EL). Han tror, det kunne have gavnet sagen om Skovgården, hvis borgerne havde kunnet følge med.

05. august 2021

Der kunne med fordel blive ført mere detaljerede referater fra møderne i de politiske fagudvalg. På den måde ville borgerne nemlig få indsigt i, hvordan der bliver reageret fra politisk hold, når kommunen står overfor udfordrende sager. Som eksempelvis når rehabiliteringscentret Skovgården bliver omdrejningspunktet i en række sager, der fører til klager. Det mener Bjørn Svensson, der er byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Social- og Seniorudvalget. Han forstår godt, hvis borgerne undrer sig over, at sagen om Skovgården ikke har været på dagsordenen til et eneste møde i Social- og Seniorudvalget, når kommunen ellers har modtaget en række klager fra borgere, der er bekymrede over forholdene på stedet, allerede tilbage i efteråret sidste år. Men sandheden er, at netop Skovgården har været til debat på stort set alle udvalgsmøder, siden stedet slog dørene op i oktober 2020. Det forklarer Bjørn Svensson.

- Vi har diskuteret Skovgården på næsten alle møder, men det er jo skjult for offentligheden, fordi Skovgården ikke har haft et selvstændigt punkt på dagsordenen, men i stedet er blevet diskuteret under punkter, der kan hedde 'status på ældreområdet' eller under en orientering fra forvaltningen. Når referatet kommer, så står der som regel bare 'udvalget tager administrationens orientering til efterretning', siger han og fortsætter:

- Og det er der jo ingen, der kan få noget brugbart ud af.

En balance Ifølge Bjørn Svensson kan mere deltaljerede referater være med til at gøre de demokratiske processer mere gennemskuelige for borgerne, og de vil samtidig kunne føle den alvor, som han mener, politikerne ser på deres sager med.

- Jeg kunne godt tænke mig, at de fik en bedre indsigt i, hvor meget vi faktisk arbejder med sådanne sager. Det, synes jeg, vil være godt for både dem og os, fortæller han.

Alligevel lægger han ikke skjul på, at der er nogle udfordringer ved at referere udvalgsmøderne. Som udgangspunkt er møderne lukkede for offentligheden, og udvalgsmedlemmerne må kun referere, hvad de selv har sagt. Han mener dog godt, at man kan finde en balance, der må være til gavn for både politikere og borgere.

- Det er klart, at der bliver nødt til at være en vis fortrolighed, når vi sidder og forhandler på de her møder, men man kunne forestille sig, at der i referatet kunne stå noget lignende 'udvalget drøftede under dette punkt forholdene på Skovgården'. Så fremgår det ikke, hvem der har sagt hvad, men borgerne kan se, at sagen bliver behandlet.

Sagen i stikord Skovgården i Humlebæk er kommunens nye pleje- og rehabiliteringscenter. Det åbnede i oktober måned sidste år og erstatter rehabiliteringsafdelingen på Pilebo.

Den første klage over Skovgårdens pleje og genoptræning kom allerede kort efter åbningen, og det lykkedes kun i perioder at få rettet op på problemerne, der er kulmineret denne sommer.

I en række artikler i juli måned har Frederiksborg Amts Avis skrevet om borgernes oplevelser af forholdene på Skovgården.

Læs i 1. sektion en artikel om, at Skovgårdens leder fratræder.

Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i anonymiserede udgaver af de klager, der er indsendt fra borgerne. De dokumenterer, at den første klage kom til politisk kendskab i slutningen af oktober måned sidste år.

Dagens artikler ser på det politiske ansvar og stiller spørgsmålet »Hvad kan vi lære af sagen?«.

