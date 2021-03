Fem mænd er blevet anholdt af Nordsjællands Politi i en sag omhandlende tyveri af champagne for knap 4 millioner kroner.

Stjal champagne for 4 millioner kroner: Nu er de anholdt

Efter en koordineret aktion onsdag formiddag, er fem mænd blevet anholdt af Nordsjællands Politi i en sag omhandlende tyveri af champagne for knap 4 millioner kroner.

Natten til fredag den 27. november 2020 blev der begået et indbrud ved FineWines i Kokkedal, hvorfra der blev stjålet champagne for omtrent 3,8 millioner kroner.

- Vi har efterforsket sagen intenst, og i løbet af vores efterforskning fik vi en del interessante personer i kikkerten. Vi vurderede, at det var nødvendigt at anholde de interessante personer samtidig, og derfor havde vi planlagt en større koordineret aktion i dag, og den gik lige efter bogen, så vi er svært tilfredse med arbejdsdagens forløb indtil videre, fortæller politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi.

Under dagens ransagninger blev der blandt andet fundet uåbnede champagneflasker på flere private adresser, ligesom der også blev fundet en større mængde uåbnede champagneflasker gemt på et lager i Køge. Nordsjællands Politi skal nu blandt andet undersøge, om champagnen stammer fra indbruddet i Kokkedal begået i november 2020.

- I dag har krævet en stor og flot indsats fra mange kollegaer, og vi har stadig mere arbejde foran os, for med fem anholdte og en hel del formodede tyvekoster, er der nok at tage fat på. Det arbejde ser vi meget frem til, for dagens aktion gik snorlige, så vi har stadig masser af blod på tanden, slutter Henrik Sejer.