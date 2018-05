En Bodil-statuette er næppe den nemmest omsættelig hælervare. Foto: Pressefoto/Bodilprisen

Stjal Bodil-statuette og blev taget med våben

Fredensborg - 23. maj 2018

GPS i en computer gjorde, at politiet kunne anholde en indbrudstyv, som blev fundet i besiddelse af et oversavet jagtgevær og et samuraisværd. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

40-årige Dennis Adamsen Jensen fra Humlebæk er ved Retten i Helsingør blevet idømt to år og 6 måneders fængsel i en sag, som startede med et indbrud i en villa på Skolebakken i Humlebæk, hvor der blev stjålet noget så usædvanligt som en Bodil-statuette. Ved indbruddet, der skete en tidlig morgen i oktober, hvor husets ejers datter og kæreste lå og sov, blev der også stjålet ure, kameraer, mobiltelefoner, sølvtøj og bærbare computere til en værdi af omkring 120.000 kroner.

Imidlertid var det ikke den forholdsvis sjældne Bodil-statuette, der er dansk films fornemmeste pris, som førte politiet frem til indbrudstyven. Det var derimod et GPS-sporingssystem i kæresten computer. Kæresten kunne nemlig se, at computeren skulle befinde sig i en lejlighed på Oscar Brunsvej.

Nordsjællands Politi rykkede straks ud til stedet samme dag, og fandt ikke bare tyvekoster fra indbruddet i villaen på Skolebakken - men også en større samling våben.

I første omgang havde den 40-årige forklaret, at det oversavede jagtgevær havde ligget i en skunk i 10 år, men i retten forklarede han, at der var kommet to mænd og lagt det i lejligheden den 18. oktober, hvor politiet kom på besøg.

I forhold til indbruddet på Skolebakken, så nægtede han sig skyldig, og forklarede, at han samme dag havde fået besøg af to mænd, som sagde, at han skulle opbevare effekterne. Den ene mand var pakistansk og den anden mand var iklædt en elefanthue.

Denne forklaring fandt domsmandsretten dog ikke troværdig, da husejerens datter forklarede i retten, at den mand, som vækkede hende var hvid i ansigtet, og talte dansk uden accent.