Det er første gang at nogen med så stor en udstilling sætter fokus på de surrealistiske kvinder. Her er Frida Kahlo, som er en af de mest kendte kvindelige udstillere. Foto: Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museum Trust / VISDA 2020

Stiller skarpt på surrealismens fantastiske kvinder

Louisiana har netop slået dørene op for den nye udstilling »Fantastiske Kvinder«, der for første gang stiller skarpt på surrealismens kvindelige kunstnere.

Som en del af inderkredsen var kvinderne helt tæt på datidens frontfigur, den franske digter og forfatter André Breton, og de udstillede rundt om i verden side om side med deres mandelige kollegaer. Alligevel har de aldrig fået noget nær den samme opmærksomhed, men det vil kunstmuseet Louisiana nu lave om på. Gennem en samlet præsentation af 34 kvindelige kunstnere fra USA, Mexico og Europa bliver publikum trukket med ind i et univers, hvor samfundets regler og normer bliver sat på prøve. Surrealisterne ønskede nemlig forandring og nye tankemønstre, og derfor udfordrede de med deres kunst den gængse og alt for fornuftige tankegang.

Fantastiske Kvinder stiller skarpt på kvindernes bidrag til denne livsholdning, og her kan de mere kendte navne som Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Leonora Carrington og Meret Oppenheim opleves side om side med en række kunstnere som eksempelvis Kay Sage, Leonor Fini og Toyen, der for første gang optræder i dansk sammenhæng.

Med godt 250 værker giver udstillingen et fascinerede og helt unikt indblik i kvinderne, deres udfordringer og liv, og til sammen tegner de et billede af deres virke såvel som særlige deres bidrag til surrealismens form- og billedsprog. Udstillingen søger at vise og perspektivere tematiske ligheder og forbindelser mellem kvinderne, der udfolder sig inden for maleri, skulptur, tegning, fotografi og film.