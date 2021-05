Stikprøver og faglig stolthed: Dette siger KHS Arkitekter og Einar Kornerup før krisemøde

- Vi har været hovedentreprenør på renoveringen. Jeg har hørt om et problem med ét lejemål. Hvis der er noget galt med det, som vi har leveret, udbedrer vi selvfølgelig manglerne. Jeg er sikker på, at vi har leveret en renovering, der er i orden.

- Vi står på mål for det, vi har lavet, og jeg har ingen grund til at tro, at der er problemer i andre lejemål. Det var et gammelt byggeri, som vi arbejdede i, så nogle ting kan jo stamme fra før renoveringen. I næste uge skal vi have et møde med Domea og arkitektfirmaet, hvor vi lægger en plan for, hvad der skal ske - og så vil jeg kunne svare på mere, fortæller Leo V. Jørgensen, administrerende direktør i Einar Kornerup.