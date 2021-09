Nina Larsson (tv.) er stoppet i Gärnværk og overdrager butikken til Birgitte Majlund. Pressefoto.

Stifter trækker sig fra garnbutik

Nina Larsson, der var med til at stifte Garnvärk, som en del af butiksfællesskabet No. 16, har overdraget butikken til Birgitte Majlund

Fredensborg - 20. september 2021

Nina Larsson og Birgitte Majlund åbnede i oktober 2018 garnbutikken Garnvärk, som en del af butiksfællesskabet No.16 i Jernbanegade i Fredensborg. Siden har butikken samlet mange til strikkearrangementer og både No.16 og butikkerne i fællesskabet er kommet godt gennem corona-nedlukningen.

Men har Nina Larsson trukket sig fra butikken.

- Garnvärk er ved at bliver en teenager og vi har måtte erkende at økonomien omkring en forretning, som den her, ikke er stærk nok til to ejere, siger Nina Larsson i en pressemeddelelse.

Derfor får garnbutikken fremover kun én indehaver, Birgitte Majlund.

- Vi har sammen valgt, at Birgitte skal køre Garnvärk videre alene og fortsat være en stærk del af No.16 og det byfællesskab, der er etableret i Fredensborg, siger Nina Larsson.

Butikken og caféen har siden starten for snart tre år siden, spillet en stor rolle i at få skabt et hverdagsliv omkring Jernbanegade i Fredensborg. Det ændres der fremover.

En fantastisk oplevelse - At etablere en butik, der kan så meget mere end at sælge varer, har været en fantastisk oplevelse, der viser man ikke skal være bange for at gå utraditionelle veje i udvikling af mindre byer, siger Nina Larsson og tilføjer:

- Fredensborg er en blomstrende by fuld af mennesker, der elsker deres nærområder - og der er godt nok mange strikkere imellem. Garnvärk er blevet centrum for venskaber, fællesskaber og det er et virkelig spændende eksempel på, hvordan en kommerciel forretning og hverdagslivet i provinsen kan spille hinanden gode.

Nina Larsson har en baggrund indenfor organisations- og forretningsudvikling i byggeriet. Hun har arbejdet med events og etablering af arbejdskultur frem til hun startede Garnvärk og No.16.

- Jeg er glad for at Birgitte kører butikken videre og glæder mig til at komme som gæst i Café No.16, når der skal strikkes, siger Nina Larsson og tilføjer at beslutningen er meget ny, og hun derfor ikke har nogen planer.

Vil videreføre butikken Butiksfællesskabet No.16 er drevet i fællesskab mellem Garnvärk, Susanne Schmidt og Fryd Living. Og nu skal Birgitte Majlund drive garnbutikken videre.

- Jeg er meget stolt af det, som Nina og jeg har bygget op over de sidste tre år. Vi har sammen skabt et fællesskab omkring strik, som jeg glæder mig til at videreføre både i hverdagen i butikken samt gennem strikkecafe, kurser og arrangementer sammen med No. 16, siger Birgitte Majlund.