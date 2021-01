Se billedserie Jørgen Hage , der er direktør for Den Hageske Stiftelse (billedet), glæder sig over valget af nu bestyrelsesformand, der afløser Ebbe Simonsen. I flotte 17 år har Ebbe Simonsen siddet som formand. Foto: Allan Nørregaard

Stiftelse med millionformue får ny formand

Erik Bjerager er blevet ny formand i Den Hageske Stiftelse, der ejer Nivaagaard. Stiftelsens formål er at støtte mennesker med psykiske lidelser. Et ejendomsprojekt er også i horisonten.

Erik Bjerager, 62 år, der er ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør for Kristeligt Dagblad, er fra årsskiftet blevet ny formand i den erhvervsdrivende fond Den Hageske Stiftelse, der ejer godset Nivaagaard nord for København og har som formål at støtte mennesker med psykiske lidelser.

Han afløser direktør Ebbe Simonsen, der trækker sig efter næsten 33 år i bestyrelsen, heraf 17 år som formand. Det fortæller Den Hageske Stiftelse i en pressemeddelelse, der samtidig kan fortælle, at Diakonissestiftelsens direktør, Anne Mette Fugleholm, er valgt ind i fondens bestyrelse.

Hun er uddannet læge og er medlem af flere bestyrelser, blandt andet bestyrelsen for Dansk Erhverv. Derudover består bestyrelsen af speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt og tidligere litterær direktør Johannes Riis.

Erik Bjergager, der også sidder i Malerisamlingens bestyrelse, er ny formand for Den Hageske Stiftelse.

Fonden Den Hageske Stiftelse ejer Nivaagaard nord for København. Til godset hører dels jorde, dels en række erhvervsbygninger og private boliger, som udlejes. Fonden ejer og driver godsets park, hvor der er adgang for offentligheden - parken er nabo til Nivaagaards Malerisamling.

Nyt jordsalg venter forude Hvert år uddeleger fonden legater efter ansøgning, og det er fondens kerneopgave. Bestyrelsen vil dog i den kommende periode få andre beslutninger at tage, eftersom Den Hageske Stiftelse ejer det areal, hvor Stark lå indtil for et år siden.

Historisk set har der været trælast på arealet i mange årtier, men beliggenheden er dårlig for den type erhverv helt ude ved Øresund, og derfor er boligbyggeri kommet på tale.

- Vi er i forhandlinger med forskellige interessenter om, hvad der skal ligge på arealet fremover, og vi lytter også til de politiske signaler - og de tyder på interesse for boligbyggeri. Ingen har den store veneration for de bygninger, som er tilbage, og de har ikke den store historiske interesse. Og man kan også spørge, hvorfor der skal være erhverv i det område, siger Jørgen Hage, administrerende direktør i Den Hageske Stiftelse.

Den Hageske Stiftelse står foran spændende beslutninger. Hvad skal der ske med det areal, hvor Stark har ligget i mange år - indtil trælasten flyttede til Kokkedal Industripark. Boliger er på tale.

Han tilføjer:

- Det har heller ikke forbigået vores opmærksomhed, at mange taler om seniorbofællesskaber, men intet er afgjort. Området er meget smukt, og vi vil gerne skabe noget, der er kendetegnende ved at blive smukt at bo i - om det bliver med vores direkte deltagelse eller som salg til en investor, det er heller ikke afgjort endnu.

Ud over de overvejelser, som stiftelsen har som ejer, vil der komme en høringsproces, når - eller hvis - der skal laves en ny lokalplan for området.

Kapital på 170 millioner kroner Den Hageske Stiftelse blev som fond oprettet i 1922 af godsejer Johannes Hage. Han var en af sin tids store velgørere og testamenterede sin formue til fonden. Forinden havde han oprettet en anden fond til sin store samling af kunst, som i dag udgør rygraden i den selvejende institution kunstmuseet Nivaagaards Malerisamling. Overskuddet fra Fonden Den Hageske Stiftelse uddeles som legater til mennesker med psykisk sygdom. Egenkapitalen har ligget stabilt på mellem 150 og 170 millioner kroner de seneste år. Fondsuddelingerne ligger årligt på mellem en million og 1,5 millioner kroner i form af mindre legater.

Erik Bjerager har siddet i Fonden Den Hageske Stiftelses bestyrelse siden 2016, senest som næstformand. Han er samtidig næstformand i bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling. Erik Bjerager er også bestyrelsesmedlem i blandt andet DR og den norsk-svenske mediekoncern Mentor Medier.