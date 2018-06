Stenkast på motorvej: Politiet efterlyser dreng og andre vidner

Politiet fik klokken 19.42 en anmeldelse fra en bilist, der først havde bemærket en silhuet på broen ved afkørsel 5, hvor Humlebækvej krydser over motorvejen i nordgående retning. Idet bilisten, en 44-årig mand fra Helsingør, passerede broen blev hans bil ramt af en genstand, muligvis en sten, på størrelse med et hønseæg/en tennisbold. Bilen fil en bule i taget ved gummilisten til forruden, som fik en revne.

Nordsjællands Politi efterlyser nu en dreng på 13-15 år, der kan have set noget, da en bil torsdag aften blev ramt af en sten eller anden genstand fra motorvejsbroen over Helsingørmotorvejen.

Vidne så en dreng

Et vidne har set en person komme gående fra motorvejen og i retning mod Coloplast. Personen beskrives som en dreng, 13-15 år, 160-165 høj og almindelig af bygning, mørkblond hår, og pæne ansigtstræk. Personen medbragte en rygsæk.

Nordsjællands Politi har ingen indikationer på, at drengen har noget med stenkastet at gøre men vil gerne tale med ham, da han kan have vigtige oplysninger, som kan være til hjælp for efterforskningen.

Politiet beder derfor den efterlyste dreng og andre, som måtte have oplysninger, der kan have betydning for sagen, om at henvende sig til Nordsjællands Politi på telefon 114.