Nu åbner genbrugspladserne igen for private, men det sker med begrænset adgang. I godt to uger har folk måtte gemme affaldet derhjemme eller bruge den almindelige dagrenovation. Foto: Steffen Slot

Status på tre genbrugspladser: De åbner med "ventesluse"

Årsagen til genåbningen er, at KL ændrer anbefaling på grundlag af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det anbefales derfor, at genbrugspladserne åbner igen, dog med en stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.m.

I praksis betyder det, at der ikke lukkes så mange ind af gangen, hvorfor der kan opleves kø og ventetid når man kommer til genbrugspladsen, oplyser Fredensborg Kommune. Norfors vil allerede nu anbefale, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er et uopsætteligt behov. Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning.