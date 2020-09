Dronningens 80 års fødselsdag blev ved Fredensborg Slot fejret i det fri på improviseret vis - efter aflysning af alle de officielle festligheder. Nu er Fredensborg Kommune på vej ind i 2. bølge med en masse erfaringer - blandt andet til at sikre plejepersonalet, beboere og pårørende.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Status på Corona: Pavillon på vej med varme og test hver 2. uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Status på Corona: Pavillon på vej med varme og test hver 2. uge

Fredensborg - 24. september 2020 kl. 05:07 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er de 50-59-årige, der hyppigst har været smittet af Covid-19 i Fredensborg Kommune, der forbereder sig på, at det bliver værre. En borger er indlagt i øjeblikket.

25 medarbejdere er nu uddannet i at pode medarbejdere uden symptomer for Covid-19, og fra næste uge skal alle medarbejdere i ældreplejen testes hver 2. uge for at se, om de har Covid-19.

Også selvom de ikke har symptomer. Retningslinjen er udmeldt fra sundhedsmyndighederne, og det er blot en af de mange præventive tiltag, der koordineres fra rådhuset i Kokkedal i øjeblikket.

- Det er et større apparat at organisere. Regionen leverer testmaterialet om morgenen, og om eftermiddagen kommer de for at hente dagens podninger, fortæller Hans Bækvang, centerchef for Ældre og Omsorg.

Indtil nu er det lykkedes Fredensborg Kommune at holde smitten væk fra plejecentre og ældrepleje, men med 19 nye tilfælde inden for den seneste uge, stiger risikoen. Kommunen nærmer sig et besøgsforbud på plejecentrene, og hvis det indføres i de kommende uger, vil det - indtil videre - stadig være muligt at gå tur med beboere på plejecentrene. Der bliver også igen opsat telte.

- Vi er ved at forberede os på vinteren, så besøgene kan ske i en ordentligt pavillon, der også er opvarmet, uddyber Hans Bækvang og fortæller, at kommunen kortvarigt har arbejdet med at inddæmme et smitteudbrud på Kokkedal Skole.

En elev i 2. klasse blev testet positiv, og derfor blev klassen hjemsendt, og det samme gjorde et par lærere, og hjemsendelsen trak også spor ind i fritidstilbuddene i Kokkedal. Det viste sig dog to dage senere, at eleven var en af de 49 testede, der ved en fejl blev meldt ud som positiv for Covid-19.

Forvaltningsdirektør Lina Thieden oplyser, at der i øjeblikket er en borger fra Fredensborg Kommune indlagt med Covid 19. Under hele pandemien har der været mellem 0 og 1 patient fra kommunen indlagt. 160 borgere har været smittet med Covid-19, og de har fordelt sig jævnt over hele kommunen. Største repræsentation er i aldersgruppen 50-59 år med et interval på 10 år til begge sider, oplyser Lina Thieden og tilføjer, at Fredensborg Kommune i øjeblikket oplever en smittestigning lavere end nabokommunerne Hørsholm og Rudersdal.

I slutningen af sidste uge blev rådhusets krisegruppe igen aktiveret med løbende møder.

- Vi trækker på alle de erfaringer, vi fik i foråret, når vi træffer beslutninger. Indtil nu er det lagt ud til den enkelte leder at vurdere, hvordan arbejdet på rådhuset skal løses, fordi de ved bedst, hvad der fungerer. Omtrent halvdelen af rådhusets medarbejdere arbejder hjemme, og det kan skifte fra dag til dag, fortæller kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.