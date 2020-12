Status på Brexit med Divya Das og Kim Bildsøe

Storbritannien forlod EU 31. januar 2020, men de to skilsmisseparter har endnu ikke skrevet under på en fremtidig handelsaftale.

Her fortæller de om den aktuelle situation i Storbritannien og fortæller om baggrunden for briternes udmelding af EU, og hvordan det er gået, siden brexitaftalen blev godkendt i januar 2020.

Ind bag kulissen

Med udgangspunkt i bogen tager de to journalister deltagerne med ind bag kulissen til de briter, man ikke normalt møder, og man bliver klogere på, hvad det var, der fik briterne til at forlade EU. Og hvad det betyder for Danmark.