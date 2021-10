Status efter mange år: Én bymidte i horisonten - én anden er måske tæt på

Herses hovedgrebene i en byfornyelse i Humlebæk. Centret ud mod Fredensborgvej rives ned og opføres som en kombination af boliger og butikker - med butikker og restaurante i stueetagerne for at skabe det liv, som ejerne af Humlebæk Centret, TT Partners, ser som en forudsætning for en bymidte i trivsel . Øverst et rødt felt, der markerer en ny kommunal institution, og til højre byggefeltet til et nyt kulturhus med bibliotek.

2022 kan blive et spændende år med lokalplaner for byudvikling i Humlebæk og Nivå.

For to et halvt år siden kom det første udkast til helhedsplan for en ny bymidte i Humlebæk.

Den plan gik på et skær og forsvandt i glemslen, dog med enkelte elementer, der blev genbrugt. Nu er en ny helhedsplan vedtaget i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og på vej mod byrådets godkendelse i slutningen af måneden.

I samme oktober måned har politikerne formelt set vedtaget, at der nu skal udarbejdes en lokalplan for 2. etape af Nivås Bymidte. Det vækker politisk glæde - ikke mindst hos Lars Simonsen (R), formand for Plan, Miljø- og Klimaudvalget.

- Det er et enigt udvalgt, der nu for Humlebæk har besluttet, hvilke delelementer, der skal laves om. Vi er enige om, at udviklingen skal ske vest for stationen, og at vi skal indtænke byliv med boliger, handel og erhverv. Om det lige skal være syv etager i et af byggefelterne, arbejder vi videre med, men hovedtrækkene er vi enige om, siger Lars Simonsen.

Han er glad for et veloverstået borgermøde på Kulturstationen, hvor der var en vis modstand mod at gå i syv etager i et af byggefelterne. Desuden blev det flittigt diskuteret, om det er en god ide at nytænke arealet vest for stationen, hvor busserne i dag kører i en båndsløjfe få gange i timen til stoppestedet tæt på stationen. I helhedsplanen ligger en ide om at flytte stoppestedet 40 meter væk for at kunne skabe et mere trafiksikkert byrum, og den ide havde både tilhængere og kritikere. I planen er der forudsat, at der er mulighed for at komme tæt på stationen, hvis man fra en bil skal sætte en dårligt gående af ved stationen.

Penge mangler stadig Ideen i helhedsplanen er at styrke det trafikale stisystem for cykler og sikre, at den grønne mobilitet bliver et attraktivt valg. Kulturstationen i det gamle posthus skal nybygges til et nyt kulturhus med bibliotek og en tagterrasse, hvorfra man fra 2. eller 3. etage kan kigge ud over byen, Kelleriskilen og Øresund.

Men hvornår bliver ideerne og planerne så til virkelighed i Humlebæk? - Jeg kan ikke love det med sikkerhed, men jeg forventer, at der kommer en lokalplan i høring i løbet af 2022 - men det bliver nok først i slutningen. Vi har også råd til at investere anlægskroner, og jeg forventer, at Humlebæks bymidte er på budgettet for de næste fire år, når vi lægger budget i slutningen af 2022, siger Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Møde torsdag i Nivå I Nivå er der en vis forventning forud for mødet torsdag den 14. oktober i NKK-hallen, hvor KFI måske præsenterer mere konkrete planer for igangsætning af 1. etape af en ny bymidte i Nivå. Lokalplanen for 1. etape blev vedtaget for ni måneder siden, og kommunen skal nu i gang med at lave lokalplanen for 2. etape med ny skole, bibliotek, måske en svømmehal og nu også planer om seniorbofællesskaber og et sundhedshus.

Ideen om et Generationernes Hus på tværs af aldersgrupper med et plejecenter bliver nu uden et plejecenter, fordi en norsk investeringsfond gerne vil bygge et friplejehjem nord for Nivåvej, og det har et enigt byråd bortset fra Enhedslisten støttet op om.

På det seneste møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har politikerne besluttet, at der nu skal igangsættes en lokalplan for 2. etape. Men skulle den ikke komme automatisk i år i forlængelse af lokalplanen for 1. etape? Og skal der holdes flere borgermøder forud for en høring, efter adskillige år med workshops og intensiv borgerinddragelse for at lave helhedsplanen? Ja, det er slet ikke utænkeligt, lyder det fra Lars Simonsen (R).

- Hellere et borgermøde for meget end for lidt. Inden vi laver en lokalplan, har vi ofte en sag på et møde, hvor vi lige diskuterer rammerne, og jeg har en god fornemmelse af, at det bliver godt med fokus på bæredygtighed. Det forsinker ikke processen at tage et borgermøde, inden lokalplanen kommer i høring, siger Lars Simonsen (R).

Fakta om borgermøde KFI Erhvervsdrivende Fond og Fredensborg Kommune inviterer til borgermøde om status for arbejdet med realisering af byudviklingen i Nivå Bymidte.

På mødet informerer KFI og kommunen om status på henholdsvis Etape 1 og de kommunale projekter i bymidten (Generationernes Hus).

Mødet holdes i NKK-hallen, Niverødvej 38, 2990 Nivå torsdag den 14. oktober kl. 19-21

Efter spørgsmål til KFI samt politikerne er der rundtur i Fremtidens Nivå Bymidte og Generationernes Hus, herunder status for Etape 2.

