Spiritusbilist ramte parkeret bil

I bilen sad en 50-årig mand fra Humlebæk, som blev bedt om at puste i alkometeret, og den viste, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. En blodprøve blev efterfølgende udtaget med henblik på at fastslå den præcise promillegrad, oplyser Nordsjællands Politi.