Spændende gratiskoncert i Egedal Kirke

Der venter en spændende koncert i Egedal Kirke, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal, søndag den 25. oktober klokken 15.00, når DBC-Trio slår tonen an. Det bliver et program ud over det sædvanlige, idet trioen med baggrund i det legendariske "New Jungle Orchestra", spænder den musikalske bue helt fra Carl Nielsen til østen mystiske toner, hvor der også bliver inddraget andre instrumenter, end dem man lige er vant til, importeret fra de egne af verden, hvor de tre musikere har slået deres folder igennem årene.