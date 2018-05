Sommergæsten Emma Gad vender tilbage til Humlebæk

Det er ikke til at se på det gamle billede, men faktum er, at man kan komme tæt på Emma Gad i Kulturstationen ved selvsamme station. Onsdag den 16. maj klokken 20.00 vil Teatret OPtimis præsentere cabaret-forestillingen »Emma Gads Takt & Tone 100 år«. Forestillingen vil fortælle publikum om bogen og mennesket bag - på en humoristisk, musikalsk og litterært-underholdende måde.

Mens Emma Gad levede, var hun et kendt ansigt i Humlebæk. Hun havde nemlig sommerhus ved Babylone - og hun elskede stedet! Det var her hun hver sommer i en menneskealder kunne samle nye kræfter - om end hun også her havde masser af gæster, blandt andet Georg Brandes, Gustav Wied, Amalie Skram for slet ikke at nævne Cavling og Reumert...