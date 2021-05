Efter de mange uger i vælten sidste sommer meldte Soma Mayel sig ind i politik. Inden da var hun, hvad hun selv kalder en ung kvinder med holdninger, men ikke et kendt ansigt. Nu bruger hun sin erfaring til at kæmpe for et bedre samfund. Foto: Gabrijel Destani

Artiklen: Soma: - Dom over facebook-krigere er en sejr for demokratiet

To mænd er blevet dømt for trusler mod Soma Mayel. Lad det få en præventiv effekt, lyder det fra den unge politiker.

Et screenshot af en sms med 'DigitalPost' som afsender pryder byrådskandidat for Radikale Venstre Soma Mayels facebookvæg. Den fortæller, at hun har fået en besked fra Danmarks Domstole.

Billedet er ledsaget af en tekst med overskriften 'SKRU NED FOR HADET, DANMARK!', og det symboliserer på mange måder et punktum i et noget hektisk år i den unge politikers liv.