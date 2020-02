Sofonisbas ufuldendte hovedværk er tilbage i Nivå

En lang rejse

Værket blev i 1800-tallet erhvervet af den danske guldaldermaler Wilhelm Marstrand, der opdagede det i et galleri i Paris. Marstrand fik billedet fragtet hjem til København i en hestevogn, og uden at kende til maleren bag værket gav han sig i kast med at færdiggøre Sofonisbas familiebillede, hvor blandt andet søsterens kjole og broderens hånd fremstod ufærdige. I 1873 opkøbte Malerisamlingens stifter Johannes Hage billedet fra Wilhelm Marstrands dødsboauktion, men først i 1904, da Johannes Hage var i færd med at katalogisere sin samling, fandt man frem til, at kunstneren bag værket var Sofonisba Anguissola. Nu er det restaureret på den måde, at det er ført tilbage til sin ufuldstændige form, som det blev efterladt af Sofonisba Anguissola omkring 1559. Det blev tirsdag hængt op i sidefløjen i museets gamle afdeling, først for til højre, når man går ned i afdelingen - museets nye fløje udstiller i øjeblikket værker af Hans Scherfig.