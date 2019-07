Mange af efterkommerne har stadig et meget tæt forhold til Arild og vender tilbage år efter år. Vivien Middelboe og Elizabeth Vonsild går ind under den kategori. De elsker at opholde sig i den lille, svenske by.

Søstre puster liv i malernes historie med udstilling og nyt fællesskab

Det er de færreste, der kan sige, at de var venner med Skagensmaleren, Peder Severin Krøyer, omend de gerne ville. Det kunne Bernhardt Ulrik Middelboe, og de to var endda så tætte, at de sammen rejste fra Hornbæk til kunstnerkoloni i Arild i Sverige i jagten på det perfekte lys til deres malerier. Nu går to af Middelboes Nivå-bosatte oldebørn, Elizabeth Vonsild og Vivien Middelboe, i familiens fodspor med en udstilling over tre dage i den svenske kystby - ferniseringen finder sted fredag den 19. juli. Det bliver med 50 malerier, som efterkommere af kunstnerne har stillet til rådighed.

