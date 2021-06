Se billedserie På Avlsgården i Krogerup er Søren Ejlersen igang med at teste en ny online købmand, som efter planen skal lanceres næste år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Søren Ejlersen fra Aarstiderne efter rekordår: Du får mig ikke til at juble... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Søren Ejlersen fra Aarstiderne efter rekordår: Du får mig ikke til at juble...

Selvom Aarstiderne har haft en rekordomsætning under coronakrisen, så står virksomhedens medstifter Søren Ejlersen ikke med armene i vejret

Fredensborg - 21. juni 2021 kl. 06:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Nedlukningen af Danmark betød i starten »alt udsolgt« hos Aarstiderne, men trods travlhed blev der også plads til at udvikle nye ideer.

Selvom Aarstiderne i Humlebæk har haft rekordomsætning under corona- nedlukningen, så står virksomhedens medstifter Søren Ejlersen dog ikke med armene i vejret.

- Du får mig ikke til at juble over, at vi har haft fremgang. For det har været på en trist baggrund, siger han og tilføjer:

- Jeg kender rigtig mange kokke og iværksættere, hvis livsværk ligger i ruiner, siger han.

Kunne ikke følge med Søren Ejlersen viser rundt på Avlsgården ved Krogerup, en solskinsdag i juni.

Den voldsomme stigning i efterspørgslen kom dagen efter Mette Frederiksen lukkede landet ned. Samtidig blev alle medarbejdere sendt hjem.

- Vi kunne simpelthen ikke følge med, så på et tidspunkt måtte vi melde helt udsolgt af nærmest alle vores måltidskasser, siger han.

Måtte pakke om Samtidig med nedlukningen lukkede mange af virksomhedens erhvervskunder som eksempelvis restauranter også.

- Pakkeriet stod pludseligt med en masse varer, som skulle pakkes om fra erhvervskasser til almindelige kasser. Og det skulle gå stærkt. Og så det kunne det godt være, at gulerødderne var lidt større end normalt. Så i løbet af en dag var det hele blevet pakket om, siger han.

- Når sådan noget sker, er det en kæmpe symaskine, der skal køre med militær præcision, og der skal ikke meget til at knække nålen, siger han og tilføjer:

- Samtidig sad nærmest alle på hjemmekontoret - nogle af dem med tre børn på nakken.

Legehus blev til tv-studie For Søren Ejlersen, der er vant til at have en fyldt kalender, var det noget af en omvæltning pludselig at være hjemme på gården. Men den kreative mand gik ikke i stå.

- Efter nedlukningen trak jeg mig tilbage for at bygge et legehus til min datter. Det endte med at blive et syv meter højt, siger han.

Kendte i studiet Siden har han indrettet et tv-studie i legehuset, hvor han en gang om ugen inviterer gæster. Han har blandt andre haft besøg af Bjarke Ingels og Jytte Abildstrøm.

- Jeg lavede et band med Jytte Abildstrøm, der spillede på sav, mens jeg spillede guitar. Det var ret blæret, siger han.

Også på Avlsgården i Krogerup har Søren Ejlersen og hans kolleger bygget et tv-studie, hvor han har inviteret kokke på besøg.

- Den første aften vi sendte live, var der 400, der så med - og vi snakker altså niche, niche-kokkekunst ud i fermentering, siger han.

Populær hos de ældre Under coronanedlukningen er Aarstiderne for alvor slået igennem hos de ældre.

- De er loyale kunder, der bliver hængende, siger han.

Også efterspørgslen på måltidskasserne har ændret sig.

- Kvik-Kassen har altid været den mest populære, men nu ligger Vegetarkassen og Kvik-Kassen og kæmper om førstepladsen, siger han.

Ny online købmand på vej Det seneste skud på stammen er en nyt online købmandsbutik, som Aarstiderne er ved at teste.

- Vi har lavet et koncept, hvor vi udbygger måltidskasserne med andre dagligvarer til morgenmad, frokost og hvad man ellers har behov for i det daglige, siger han fortsætter:

- Groft sagt siger vi til folk: Fortæl lidt om dig selv, så fortæller vi dig, hvad du har brug for, siger han.

- Vi har ikke 16.000 varer på hylderne. Vi har måske 700 varer. Vi har måske ikke ti slags syltetøj. Der er én. Men det er den bedste. Og hvis der er varer vi ikke har, så er der en grund til det, siger han.

- For de varer vi har, er nøje udvalgt, og vi har nøje undersøgt alle led i produktioneskæden, for at sikre, at de overholder alle standarder, og der eksempelvis ikke bliver brugt underbetalt arbejdskraft imellem, siger han.

Efter planen skal det nye supermarked lanceres næste år.

- Konceptet er, at sortimentet følger årstiderne. Og hvis det er sæson for asparges, så laver vores kok en ret med det, som man kan bestille ingredienser til. Og hvis der er nogle ingredienser man ikke kan lide, så kan man vælge det fra, siger han.

- Vi er også ved at etablere en pasta-fabrik, hvor man tager hveden fra marken udenfor og laver det om til frisk pasta, tilføjer han.

Mere hjemmearbejde Under nedlukningen fik alle medarbejdere installeret et ordentligt hjemmekontor og en god internetforbindelse så de kunne mødes online.

- Vi er på to lokationer i Aarstiderne - en i Krogerup og en i Jylland, men vi er egentlig blevet knyttet tættere sammen under coronanedlukningen, for vi har holdt flere fælles ugentlige møder på Teams, siger han.

Og online møder fra hjemmekontoret er kommet for at blive.

- Det er noget, vi vil fortsætte med efter corona, for vi har erfaret, at medarbejderne i mange situationer ikke behøver køre frem og tilbage for at mødes. Det kommer vi til at ændre, siger han.

Iværksætterånd Set i bakspejlet har coronanedlukningen på mange måder mindet Søren Ejlersen om starten for 22 år siden.

- Det har været back to basics, for det er den iværksætterkultur, der er i Aarstidernes DNA og altid har været det. Vi er en virksomhed, hvor alle er omstillingsparate, og det har medarbejderne også været under corona- nedlukningen, siger han.

OM AARSTIDERNE Stiftet i 1999 af landmanden Thomas Harttung og kokken Søren Ejlersen.

Direktør siden 2003: Annette Hartvig Larsen

Ansatte: 155 ansatte i Humlebæk

Omsætning 2019: 661.280.000