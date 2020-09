Smykker og højtalere blev stjålet

En ejendom på Kirkeleddet i Fredensborg har haft ubudne gæster, der kom ind via et badeværelsesvindue. Der blev stjålet smykker, lød meldingen til politiet, da indbruddet blev anmeldt søndag aften ved 21.30-tiden.

Indbruddet kan være sket så tidligt som fredag ved middagstid. Også på Teglbakken i Nivå har der været et indbrud. Her blev køkkenvinduet ødelagt, og derefter forsvandt der højtalere og en tablet. Indbruddet er sket søndag mellem klokken 14.00 og 16.30. Tyve har også været på spil på Kovangen i Fredensborg, hvor der blev stjålet dansk og udenlandske kontanter og smykker. Gerningstidsrummet er to uger frem til fredag morgen.