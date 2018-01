Den 28-årige er også sigtet for i løbet af sommeren 2014 at male LTF-budskaber med graffiti rundt om i Kokkedal. Foto: Tijana Krstic

Smugler af vandpibetobak mødte aldrig op i retten

Det kriminelle CV er lang for en 28-årig mand fra Kokkedal, der onsdag skulle have været hovedpersonen i Retten i Helsingør.

»Kill all cops« I 2014 var han ifølge anklageren med til at skrive »LTF« og »Loyal To Familia Kokkedal« med graffiti på Fredensborg Rådhus' mure og indgangsparti. Hegn, skurvogne og køretøjer omkring Broengen og Egedalsvænge i Kokkedal malede han med samme budskaber, og nogle steder stod der også »Kill all cops«.

Snød sig til penge Den 28-årige er også beskyldt for at komme til penge på en lidt alternativ måde.

Han har desuden snydt kommunen for 157.449 kroner ved at få udbetalt dagpenge, han egentlig ikke havde ret til.

Og så har han prøvet at erhverve sig 46.750 kroner ved at bilde sin forsikring ind via falske fakturaer, at et 75-tommer TV til samme værdi var blevet stjålet fra ham.