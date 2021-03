- Alt det, vi gør, sker i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi følger de vejledninger, der kommer derfra, og der skal laves en forebyggende indsats på grund af de høje smittetal. Når vi ser situationen blusse op lokalt, som det vi ser nu, hvor tallene begynder at stige, så skal der også slås ned lokalt, siger Hanne Berg (SF), der er næstformand i børne- og skoleudvalget i Fredensborg byråd.Foto: Allan Nørregaard

Smitteudbrud lukker skoler i hel kommune

Tirsdag blev medlemmerne af byrådet i Fredensborg informeret om situationen, da Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte et påbud om at holde skolerne lukket indtil den 11. april.

- Alt det, vi gør, sker i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi følger de vejledninger, der kommer derfra, og der skal laves en forebyggende indsats på grund af de høje smittetal. Når vi ser situationen blusse op lokalt, som det vi ser nu, hvor tallene begynder at stige, så skal der også slås ned lokalt, siger Hanne Berg (SF), der er næstformand i børne- og skoleudvalget i Fredensborg byråd.

I Halsnæs oplyser kommunen på sin hjemmeside, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om at lukke SFO'en på Magleblik Skole frem til den 5. april, og at påbudet forventes at blive udvidet til at gælde alle SFO'er og skoler i hele kommunen frem til den 11. april på grund af den stigende smitte.