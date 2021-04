Der er ikke noget mønster i den stigende smitte, som betyder, at der skal sættes ind med målrettede initiativer ud over den almindelige smitteopsporing, oplyser borgmesteren. Foto: Allan Nørregaard

Smittetal stiger: Her deler borgmesteren ud af magten

På en uge er 73 borgere blevet smittet med Covid-19. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) oplyser, at han er meget opmærksom på udviklingen, men han er ikke bekendt med, at der er behov for særlige indsatser.

Hvis et sogns incidenstal er over 400, antallet af smittede er over 20 på en uge og positivprocent er over 2.0, sker der en automatisk nedlukning af blandt andet skoler.