Det er slut med korsang ude på skolerne, men antallet af elever i hver klasse er mange steder over 24 elever. Fredensborg Kommune er kendt for meget høje klassestørrelser - er det smart her i 2. bølge af pandemien?, lyder spørgsmålet i forældrekredse.

Smittestigning: Nu sendes Corona-bolden retur til rådhuset

Hvorfor skal 26 elever undervises i samme lille klasseværelse under en pandemi? Hvorfor blev der lavet midlertidig testcenter i plejecentre og dagcentre? Weekendens borgmesterbrev har sat gang i de gode spørgsmål om smittefare.

Der er stadig ingen, der skælder hinanden ud. Men der er øget opmærksom på den stigende Corona-smitte i Fredensborg Kommune, og det fik i weekenden borgmesteren til at skrive et brev til alle forældre, der har børn i skolerne.

Brevet indeholdt gode råd og en opfordring til at overholde reglerne for isolation, hvis en skoleklasse sendes hjem. Nu har det udløst flere gode spørgsmål fra borgerne, der stiller venlige spørgsmål til forvaltningen og politikerne.

Hvorfor bliver børnene stadig undervist i klasser på 26 elever i løbet af en skoledag? Forældrene begrænser deres børns kontakter i fritiden, men om morgenen skal selvsamme forældre aflevere deres barn i en propfyldt skoleklasse? Velvidende at Covid-19 smitter ved længere tids ophold i samme rum.

Det er et fint spørgsmål, fordi Fredensborg Kommune har optimeret skoleklasserne, så en markant høj andel har over 24 elever - og de er ikke, som i foråret, opdelt her i 2. runde af epidemien.

Centerchef Hans Bækvang, der koordinerer kommunens indsats mod Corona, fortæller, at Fredensborg Kommune er opmærksom på de store skoleklasser, men han fastholder, at smitten ser ud til at ske i de unges fritidsliv - og ikke i selve skoletiden.

- Vi ser ikke rigtigt udbrud, der kommer fra skoletiden, men det er klart, at hvis smitten stiger yderligere eller hvis vi smitte i skoletiden, vil vi kigge på opdeling af klasser. Men det er selvfølgelig også et ressourcespørgsmål, fordi opdeling af en skoleklasse koster ekstra lærerressourcer, siger Hans Bækvang.

Testcenter på plejehjem? Og hvordan er det så med de ekstra ressourcer? Et rygte fortæller, at rådhuset har lukket af for de ekstra puljer, der i foråret sikrede opdeling af børn i grupper i dagsinstitutioner og på skolerne.

Men det er ikke korrekt, oplyser Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget.

- Vi har stadig en pulje på rådhuset, der finansierer de ekstra udgifter til at håndtere Corona-virus. Den øgede rengøring fortsætter eksempelvis på skolerne, og de penge tages fra den centrale pulje, og det vil også være den pulje, der skal finansiere et behov for opdeling af skoleklasser. Så det er ikke økonomien, der skal bremse det. - Hvordan vi så finder pengene til de ekstra udgifter, når året er omme, må vi kigge på til den tid, og jeg kan ikke forestille mig, at skolerne selv skal betale det, forklarer Per Frost Henriksen og tilføjer, at den konkrete indsats vil han ikke blande sig i, men lade den være op til dialogen mellem skolerne, forvaltningen og retningslinjerne for at inddæmme Covid 19.

En anden situation, der har vakt opsigt, er det midlertidige testcenter, der i begyndelsen af november kom til alle fire bysamfund. Testcenteret blev placeret på dagcentrene - i Nivå og Kokkedal endda i plejecentrenes aktivitetslokaler. Nu er smitten så høj i kommunen, at Sundhedsstyrelsen har givet et påbud om, at hver beboer på et plejecenter kun må have én besøgende. For få uger siden skulle man på plejecenter for at blive testet, hvis man var nervøs for at have Covid-19...?

Hans Bækvang forklarer:

- Vi har fulgt retningslinjerne for de testcentre, som vi havde forbi kommunen. Der blev gjort rent flere gange, og testzonerne var fuldstændigt afspærret fra selve plejecentrene. På Egelunden i Kokkedal er selve plejecentret jo i etagerne over aktivitetslokalet. Vi valgte de steder, fordi de logistisk lå godt til at blive brugt til test, og vi havde i øvrigt forventet en stigning i antal smittede efter de mange podningerne. Men stigningen er først kommet her senere, siger Hans Bækvang, der tirsdag kunne glæde sig over, at der stadig ikke var smitte på plejecentrene.