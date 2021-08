Opbakningen til vaccinationerne er dalet i Fredensborg Kommune denne sommer - særligt i bysamfundene i Nivå og Kokkedal, og det sættes der nu ind over for. Her er vi i vaccinationscenteret i Næstved. Arkivfoto

Smitten stiger - her er forklaringen

- Vi har oplevet en stigende smitte efter skolestart, og vi er ramt i alle bysamfund, men mest i Nivå og Kokkedal. Der er også andre smittede end skolebørn, men eleverne får smitten til at stige, selvom vi forsøger at inddæmme smitten. De nye retningslinjer er knap så restriktive som fra før sommerferien, så vi behøver eksempelvis ikke at sende en klasse hjem, selvom der er smitte - men vi har nu gjort det i visse situationer. Hellere »safe than sorry«, siger Hans Bækvang.

- Vi har i lang tid haft en god tilslutning i alle fire bysamfund, men på det seneste kan vi se, at den er dalet. Det er sket henover sommeren, og derfor arbejder vi sammen med regionen på, at der kommer pop-up vaccination i Nivå og Kokkedal med mulighed for at blive vaccineret uden tidsbestilling. I øjeblikket har regionen stort fokus på vaccination af unge på ungdomsuddannelserne, og derfor vil der gå et par uger, inden vi kan få pop-up vaccination. Opbakningen til vaccinationer er lavere i de to bysamfund Nivå og Kokkedal, og det vil vi gerne have ændret, siger Hans Bækvang.