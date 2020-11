Der er en alderspredning i smitten i kommunen, men de unge er overrepræsenteret. Indtil videre er det lykkes kommunen at holde smitten ude af plejecentrene. Foto: Allan Nørregaard

Smitten stiger: Plejecentre går fri, men ikke de unges fritidsliv

Med et borgmesterbrev til de unges forældre forsøger Fredensborg Kommune at hjælpe og rådgive den ungdom, der har det svært med at begrænse de sociale kontakter i deres fritid.

Fredensborg - 16. november 2020 kl. 12:46 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

De unge skal ikke have skylden. Borgmesteren har ikke sendt et »reprimande-brev«, men han er kommet med en direkte opfordring til alle de forældre, der har børn i skolerne i Fredensborg Kommune. I lang tid har Fredensborg Kommune ligget nogenlunde lavt hvad angår smitte, men i de seneste uge er kommunen med 71 smittede på blot en uge kommet så højt op, at kommunen nu er den 13. mest smitteramte i landet. Tallene viser, at smitten er spredt i kommunen og spredt på alder, men der er en tendens til, at børn og unge mellem 10 og 19 år er ramt.

