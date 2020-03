Knud-Erik Kock, formand for Humlebæk Pensionistforening, ønsker for alle medlemmer, at de kommer godt igennem de næste måneder. Foto: Steffen Slot (arkiv)

Slut med torsdagshygge i dagcentret

Alle aktiviteter i Humlebæk Pensionistforening er udsat indtil videre.

- Vi kan ikke forsvare at invitere vore medlemmer til arrangementer og dermed risikere, at medlemmer med svagt helbred bliver udsat for smitte. Vi bakker derfor op om statsministerens opfordring til at blive hjemme. I disse corona-tider er det ekstremt vigtigt, at vi alle – raske som syge – undgår kropskontakt. Vi ved jo ikke, om vi raske er bærere af virussen, fortæller Knud-Erik Kock, formand for Humlebæk Pensionistforening, der hver torsdag plejer at mødes om en aktivitet i Humlebæk Dagcenter.