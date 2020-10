I de travle perioder har der været 100 dages sagsbehandling på byggetilladelse til simple konstruktioner, og der er eksempler på 200 dages sagsbehandling af enfamilieshuse, og det har fået partiet Venstre til at bide sig fast emnet - ventetiden for borgerne skal reduceres markant. Foto: Allan Nørregaard

Slut med at vente tre måneder på småprojekter

Efter travle år med lange ventetider ser det nu ud til, at det går hurtigere med at få godkendt et byggeprojekt hos kommunen.

I den seneste tid er 11 ud af 16 sager om simple konstruktioner blevet behandlet inden for 40 dage. For et halvt år siden var det kun 3 ud af 11 sager, og det glæder Venstres byrådsgruppe, at byggesagstiderne er ved at rette sig til det bedre.