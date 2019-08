Se billedserie En fredag ved 12-tiden ser området ved Dronning Ingrids Anlæg således ud. Mange læserbreve kritiserer, at der skal ske ændringer i området med projektet »Den Grønne Slotsby«, men politikerne skal være opmærksomme på, at der findes en stor gruppe tavse tilhængere af ændringer, påpeger dagens syv interviewpersoner. Foto: Allan Nørregaard

Slotsprojekt i slutfase: Derfor efterspørger syv borgere politisk handlekraft

Fredensborg - 10. august 2019 kl. 05:37 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pas på, at I ikke navigerer for meget efter kritikerne - og glemmer de mange yngre mennesker, der gerne vil have byudvikling i Fredensborg, lyder det fra syv borgere i byen.

På et tidspunkt slår Carl Wahlström ud med armen mod en af de tre turistbusser, som denne fredag omgiver den lille flok. I hans øjne er Dronning Ingrids anlæg ikke et rart sted at være, når turistbusserne ved middagstid på skift holder mellem fem minutter og 15-20 minutter.

Han er flyttet til byen i december som en del af strømmen af tilflyttere i de mange nybyggede huse, og han undrer sig over, at byen kan have så stor en befolkningsvækst - uden at der sker mere i bymidten.

Carl Wahlström er en af de borgere, der efterspørger, at der sker noget, fordi den nuværende bymidte og forplads til slottet ikke er i stand til at skabe det ekstra liv, som byen har brug for. Han er en af de »stille borgere«, som Nina Larsson denne fredag har samlet til et fælles opråb til politikerne.

- Her bor mange børnefamilier med børn, der har langt til arbejde, og de har ikke tid til at være på Facebook hele tiden eller skrive læserbreve. Men deres synspunkter skal også fylde noget i debatten - politikerne skal også vide, at de er her. For det er okay ikke at være på Facebook hele tiden for at skrive sin mening, siger Nina Larsson, der frygter, at byrådspolitikerne i de kommende uger alene vil lytte til de velkendte protester mod byfornyelsesprojektet. De er kommet fra borgere, der har skrevet læserbreve og lavet Facebook-opslag igennem alle årene siden 2012, hvor projektet med byfornyelse i Fredensborg begyndte.

Nina Larsson, der har været med til at starte butikken NO16, påpeger, at politikerne skal huske at tage højde for byens stille stemmer. I sit møde med kunderne oplever hun nemlig et stort behov for, at der sker byfornyelse. Men mange af de yngre borgere har ikke tradition for at skrive læserbreve, og de gider ikke tonen på Facebook. En af dem er Emma Sparkov Bjørnsten.

- Jeg har været tidligere været aktiv på Facebook i debatten, men jeg gider ikke mere. Nogle synes, at projektet med Den grønne Slotsby er en god ide, andre synes det er en dårlig ide, og det ender hurtigt med, at folk begynder at svine hinanden eller politikerne til, siger Emma Sparkov Bjørnsten.

Syv mennesker er mødt frem og står i mylderet af udenlandske turister, hvoraf mange er amerikanere. Carl Wahlström har boet i byen i knap et år. Emma Sparkov Bjørnsten er blomsterbinder hos Fredensborg Blomster, Cille Havmand er selskabets yngste deltager med sine 20 år, og Pernille Rydahl og Inge Aagaard har boet i Fredensborg siden 2008 og ved, at der har været et byudviklingsprojekt i over halvdelen af den tid, de har boet i byen.

De efterspørger en særlig ting - her er det Carl Wahlström, der formulerer det:

- Der mangler nogle politikere, der tager ansvar og udviser handlekraft. Det tager alt for lang tid for politikerne at beslutte sig, og det gavner ikke nogle. Det bliver svært at finde nogle, der tør investere i noget, fordi de ved ikke, hvad der kommer til at ske. Lige nu står det hele i stampe, og vi synker længere ned i kviksandet, siger han.

To af deltagerne har synspunkter, der er velkendte i debatten. Nina Larsson er den ene - den anden er Marie-Louise Hartvig Widding, der har været med i borgergrupperne og dialoggrupperne i alle årene, og der er en vis frustration at spore hos hende.

- Politikerne mangler mod til at sætte projektet i gang. De mangler modet til at stå ved, at de har lavet en vision for Den Grønne Slotsby, og det betyder, at administrationen på rådhuset kommer til at fremstå som vattede, selvom de har utrolig mange kompetencer. Hvis politikerne tager sig sammen til at vedtage en egentlig anlægsbevilling, kan administrationen og politikerne i dialog med borgerne gå i gang med at beslutte de konkrete ting, siger hun.

Undervejs i snakken denne fredag er der særligt en type initiativer, der går igen: Ting og aktiviteter der tiltrækker børnefamilier. Altså forholdsvis simple ting. Kan politikerne så spare 18,5 millioner kroner ved alene at lave et par legepladser, en trampolin og købe 50 sæt kroketspil, som folk kan låne?

Nej, lyder det samstemmende. Når et bymiljø ikke fungerer hensigtsmæssigt, er der behov for at tænke i en helhed, der skabe et oplevelsesstrøg i større dele af byen end blot enkelte, isolerede nedslag, lyder det. Når den beslutning er taget, kan der være enkelte delelementer, der skal ændres eller diskuteres med de involverede - men noget skal der ske, er budskabet fra de syv fremmødte.

