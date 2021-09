Artiklen: Slotskirken gik fra at være strengt lukket til åben for offentligheden

Det står frit for at komme til gudstjeneste om søndagen i Fredensborg Slotskirke. Og bor man i tilhørende sogn kan man tilmed holde barnedåb der. Men sådan har det på ingen måde altid været.

Det gør hun også til gudstjeneste om søndagen, hvor det står frit for alle at komme. Der bliver også holdt barnedåb og på anmodning bryllupper i kirken for Asminderød og Grønholt Sogns beboere.

Men kirken fik ikke sit eget sogn og forblev i Asminderød Sogn. Og da en lille by skød op uden for slotsporten med beboere, der havde deres gang på slottet, kom der tvivl om tilhørsforhold, og ifølge sitet danmarks-kirker.dk udstedte Amtmanden i 1735 erklæring om, at det kun var de kongelige, der kunne benytte kirken. Dog fremgår det også, at kirken senere blev stillet til rådighed for Asminderød og Grønholt Sogn. Og på Kongehusets hjemmeside kan man ligeledes læse, at sognene har benyttet kirken siden Christian 9., der var konge i Danmark fra 1863 til 1906.