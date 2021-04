Retten i Helsingør lagde lokaler til retssagen med de mange anklagepunkter. Foto: Arkivfoto

Slikglad kriminel fik fængselsstraf efter voldsepisode og spøgelseskørsel

En 28-årig mand blev idømt 30 dages fængsel og en bøde på 4.000 kroner efter at have været anklaget for hele 11 lovovertrædelser. Han blev dog også frifundet i flere af sagerne.

06. april 2021

Den 10. marts skulle en 28-årig mand, der tidligere har været dømt i en lang liste af sager, primært omhandlende euforiserende stoffer, i retten i Helsingør. Her stod han anklaget for en række kriminelle sager, blandt andet tyveri og vold. Manden havde i de foregående år samlet til bunke og retten skulle derfor igennem hele 11 anklagepunkter.

Vold og bland-selv slik Den første hændelse fandt sted den 4. juni 2017 ved OK-tanken og Nivå Centret, hvor den nu 28-årige mand eftersigende tildelte en anden mand flere knytnæveslag samt spark i hovedet, hvilket brækkede kæben på offeret. Den 28-årige mand stod ligeledes anklaget for at i samme hændelse, at have tvunget offeret til at hæve 4.000 kroner, og derefter videregivet pengene til en bekendt.

Den 2. maj 2018 var den gal igen. Her skulle den 28-årige mand have stjålet bland-selv slik i Circle K ved Kongevejen for en værdi af under 10 kroner.

Spøgelseskørsel uden kørekort Den slikglade mand var dog langt fra færdig med at lave ulovlige ting i 2018. Den 1. august valgte han nemlig at køre i bil, selvom han var frakendt førerretten, og han valgte tilmed at gøre det i den modkørende vognbane øst ad Fredensborgvej ved Helsingør Motorvejen i Humlebæk. Da han blev stoppet af politiet valgte han ikke at opgive sit navn og fødselsdato. Alle tre ting var han ligeledes anklaget for, da han var i Retten i Helsingør den 10. marts.

Slagvåben i bilen I 2019 formåede den slikglade mand ej heller at komme igennem året uden at begå kriminalitet. Den 2. november blev der opdaget et slagvåben i form af en murerhammer i hans bil ved Circle K ved Kongevejen, og senere samme år blev han stoppet af politiet, mens han havde 2,7 gram hash på sig til eget brug.

Den 7. oktober 2020 og den 12. januar 2021 blev han igen stoppet, mens han kørte bil, selvom han var frakendt førerretten. Ved seneste overtrædelse den 12. januar stod han ligeledes anklaget for at have kørt for tæt på den forankørende bil.

Den tiltalte havde på forhånd erkendt sig skyldig i alle færdselsovertrædelserne, ligesom han også havde erkendt, at han ikke oplyste sit navn og fødselsdato til politiet. Han nægtede sig dog skyldig i de resterende anklager.

Frikendt for vold og tvang Derfor skulle retten først og fremmest afgøre, om den tiltalte mand skulle dømmes for voldsepisoden den 4. juni 2017. Ingen af vidnerne så den tiltalte udøve vold, ligesom overvågningsmateriale fra gerningsstedet heller ikke kunne fastslå det, hvorfor den 28-årige mand blev frikendt. Ved samme hændelse var den 28-årige mand tiltalt for at have truet sig til penge, men da det undervejs i retssagen kom frem, at den forurettede havde indvilliget i at give 4.000 kroner til den tiltalte som kompensation for at have ødelagt den tiltaltes bildæk, blev den tiltalte ligeledes frifundet i denne sag.

Vennen skulle betale Sliktyveriet blev han ligeledes frikendt for. Den tiltalte forklarede, at han bad en ven, som han fulgtes med, om at betale for slikket. Da retten ikke kunne afviste tiltaltes forklaring, og ikke følte, at der var ført bevis for, at tiltalte havde stjålet slikket, blev han altså ikke dømt for den lovovertrædelse.

Fængselsstraf Dømt kunne han til gengæld blive for at være i besiddelse af en murerhammer, og da han allerede havde erkendt sig skyldig i færdselsovertrædelserne, endte manden med at få en fængselsdom på 30 dage, ligesom han skal betale en tillægsbøde på 4.000 kroner.