Se billedserie Ud over de huse, der kan ses bagerst i billedet og sandsynligvis vil kende til slamlugten, melder flere andre i Nivå om gener fra stanken af slammen, der ligger på marken ved Vejenbrødvej/Brønsholm Kongevej, som ses på billedet. Der er også lagt slam ud ved Humlebæk og Lønholt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Slam på marker hærger: Over 20 borgere har ringet til kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slam på marker hærger: Over 20 borgere har ringet til kommunen

Som Fredensborg Kommune oplyser på sin hjemmeside, er der lagt slam på marker i både Humlebæk, Nivå og Lønholt. Siden har de 20 første borgere henvendt sig til kommunen om store gener. Men der burde være lys for enden af tunnelen.

Fredensborg - 31. juli 2021 kl. 07:14 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det er faktisk så ulideligt, at man ikke vil byde sine gæster det.

Sådan lyder det i hvert fald fra Susanne Kolmos Pedersen, der bor på Damgårdsvej i Nivå, og dermed tæt på marken ved Vejenbrødvej og Brønsholm Kongevej, hvor der er lagt slam bestående af menneskeafføring. I et Facebook-opslag, hvor Fredensborg Kommune informerer om slammen i både Nivå, Humlebæk og Lønholt, skriver hun i det glødende kommentarspor, hvor flere andre har udtrykt deres utilfredshed:

- Stanken er her hele døgnet (...). Vi vil gerne invitere gæster, men undlader det, det er for pinligt, lyder det, samtidig med at hun »tagger« en af sine venner og skriver »her er forklaringen«.

Kompost ikke nok Pernille Balslev-Erichsen, der er centerchef for Byudvikling, miljø og erhverv i Fredensborg Kommune, fortæller, at man i kommunen har talt de første 20 telefoniske henvendelser, efter den fortalte om slammet på sin hjemmeside og Facebook-side, hvor enkelte dog også bifaldt, at der rent faktisk bare kom en forklaring på, hvorfor der lugtede.

- Leverandøren dækkede slammen med kompost i første omgang, men det var så ikke nok, siger Pernille Balslev-Erichsen.

Slammen kommer fra henholdsvis Fredensborg og Nivå Renseanlæg. Årsagen til, at man bruger produktet, er, at det er godt for jorden, der blandt andet får fosfor. Flere borgere spørger dog også til, hvorvidt der er målt for eventuelle hormonforstyrrende stoffer, medicinrester og tungmetaller. Men det er defineret ud fra national lovgivning, hvad der skal undersøges, understreger Pernille Balslev-Erichsen:

- Og som kommune påser vi konkrete tungmetaller, og der har vi set, at grænseværdierne er overholdt.

Myndighed Mange af de borgere, der udtrykker deres frustration, undrer sig også over, hvorfor slammen, der ifølge flere af dem lugter meget værre end gylle, der er langt mere tåleligt, skal være placeret så relativt tæt på bysamfund. Ud over Susanne Kolmos Pedersen er der adskillelige borgere, der finder det uhensigtsmæssigt, at man for eksempel ikke kan gå sin vanlige tur i skoven, at der lugter fælt omkring Nivå Havn, at man ikke kan holde ud at have vinduer åbne i sit hjem og meget andet.

- Vi er ikke inde som kommune og godkende det konkrete sted, siger Pernille Balslev-Erichsen. Samtidig tilføjer hun dog, at det er naturligt at have en dialog forude, og at det godt er noget, man kunne forestille sig, før man næste gang skal tage stilling, hvor slammet eventuelt skal placeres.

Imidlertid er der dog iværksat en overdækning af slammen i kommunen, pointerer hun.

- Vi har bedt om, at det sker i dag (fredag, red.) og vil følge op på, om det bliver gjort. Det, vi kan gøre som myndighed i denne situation, er at stille krav om overdækning, og lad os nu se, om det ikke hjælper.

Slammen må ligge i to uger, før den bliver spredt og pløjet i jorden, hvorefter lugten forventeligt vil aftage helt. Men om det betyder, at man skal indstille sig på, at der lugter de næste syv, 10 eller 14 dage, står ikke klart.

- Man kan forvente, at lovens krav om hvor lang tid det må ligge, hvilket maksimalt er 14 dage, bliver overholdt, siger Pernille Balslev-Erichsen.