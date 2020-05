Tilgangen til borgerinddragelse under Corona-krisen afspejler en ny tilgang til borgermøder, som kommunen har testet det seneste år. Møderne er uden den traditionelle fælles "konfrontation", hvor den frie debat om en lokalplan udfolder sig i et fælles forum.

Slaget står mellem ølkasser og det nære

Umiddelbart ser der ud til at være to tilgange til borgerinddragelse i disse måneder. I Hørsholm har politikerne konverteret de traditionelle borgermøder til virtuelle borgermøder, hvor borgerne for et par dage siden kunne se med på gennemgangen af et forslag til bedre parkering og nybebyggelse ved Kokkedal Station.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her