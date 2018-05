Slå hø på engen og skab dyreliv

Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg inviterer til dagen, hvor alle er velkomne til at kigge forbi. Takket være det store arbejde de frivillige udfører på Skovfogedengen er der i dag et rigt dyre- og planteliv. Sjældne planter som for eksempel Kødfarvet Gøgeurt breder sig og er med til at gøre den smukke eng til et endnu mere attraktivt sted for både dyr, planter og mennesker.