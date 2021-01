Modelflyverne er tæt på at have tilladelserne i hus - også til klubhus i skurvogn. Foto: Allan Nørregaard

Skurvogn med svamp er en torn i øjet på DN

Den ulovlige skurvogn, der er klubhus for Fjernstyringsklubben, skal udskiftes. Da skurvogn og maskinskur let kan fjernes, anbefaler forvaltningen, at der gives landzonetilladelse.

Fredensborg - 13. januar 2021 kl. 06:46 Af Steffen Slot

Efter lukningen af Karlebo Flugtskydebane er den sydlige del af Langstrup Mose blevet et naturområde med mosebund og flere nye, små vandhuller.

I den nordlige del af Planklagenævnet stadfæstet kommunens landzonetilladelse til permanent modelflyvning på arealerne over mosen, men der er stadig en juridisk tvist om den skurvogn, som medlemmerne bruger til klubhus og træning. Maskinskuret er også opført uden tilladelse, og det var en fejl, da kommunen gav klubben lov til at beholde bygningerne med henvisning til "passivitet" fra kommunens side.

Klubhus med skimmelsvamp Derfor skal Plan-, Miljø- og Klimaudvalget igen tage stilling til sagen om maskinskuret og klubhuset, der har en højde på 2,5 meter og ligger i en lund omkranset af bevoksning og med gråpil plantet rundt om bygningerne - gråpil er udbredt i mosen. Skurvognen måler 3 x 8,4 meter, maskinskuret 2,4 x 6,6 meter, og da skurvognen er i dårlig stand og har udbredt skimmelsvamp, skal den udskiftes. Klubhuset er afgørende for, at Nordsjællands Fjernstyringsklub kan fungere som forening, lyder det i ansøgningen.

Der er tale om et let byggeri, der kan fjernes uden de store omkostninger, hvis en større del af Langstrup Mose bliver naturområde. En forudsætning for tilladelsen til Nordsjællands Fjernstyringsklub er, at tilladelsen annulleres, hvis byrådet beslutter at gøre området til et sammenhængende naturområde.

DN protesterer Og det er netop det, som Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling presser på for at få politisk opbakning til. Derfor lyder der en protest over den mulige tilladelse til skurvogn, allerede inden planerne er sendt i høring.

»Vi forestiller os den sydlige del af mosen som et stort sammenhængende, rekreativt naturområde med en mosaik af tørre partier, moser og enge, måske med en genslynget Langstrup å. Vi er meget tilfredse med den naturgenopretning, som har fundet sted i Langstrup Mose i forbindelse med oprydningen efter Karlebo Flugtskydebane og håber, at hele den sydlige del af mosen snarest bliver genstand for naturgenopretning«, skriver Poul Erik Højlund fra Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter på vegne af foreningen:

»Det vil derfor være yderst uheldigt at give den ønskede landzonetilladelse og lovliggøre maskinskuret, da begge vil vanskeliggøre igangsættelsen af denne naturgenopretning.«

SF og R stemte imod at sende den lovliggørende landzonetilladelse i høring. Det skete på et møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Hvis der ikke kommer yderligere høringssvar med nye synspunkter, gives tilladelsen, fremgår det af dagsordenen.