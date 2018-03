Skulpturerne på skitsen er valgt tilfældigt, men skitsen viser princippet - at gåturen rundt om lergravssøen skal være en oplevelse, der kombinerer kunst og kultur.

Skulpturpark ved lergrave tager et skridt frem

Fredensborg - 28. marts 2018 kl. 07:35 Af Steffen Slot

Initiativtager Karsten Bech Nielsen fornemmer stigende politisk interesse for en skulpturpark omkring lergravene øst for banen.

Han har i en årrække har argumenteret for, at der skal være en skulpturpark på arealet lige nord for Nivåvej, øst for banen og MT Højgaards ubebyggede areal.

- Jeg har i et brev til politikerne påpeget, at jeg syntes, at der var en udemokratisk proces, hvor der ikke blev lyttet til alle forslag. Det fik jeg lidt på puklen for, men jeg fik også en åbning - nu skal vi sende et forslag, der skal behandles i Kulturudvalget, siger Karsten Bech Nielsen, der har dannet Facebook-gruppen »Nivå Skulpturpark« for at lodde stemningen omkring ideen.

Han påpeger, at antallet af medlemmer er 273 - et opbakning, der indikerer mindst lige så stor interesse for en skulpturpark som for vild natur eller friluftsaktiviteter. Hvis ikke større.

- Natur eksisterer mange andre steder omkring Nivå. Det særlige ved lergravene øst for banen er, at området ikke er fredet. Hvis man skal lave en skulpturpark bynært i Nivå, er lergravene et helt unikt sted. Terrænet er bakket med skråninger, og det giver muligheder ligesom ved Tørskind Grusgrav i Jylland, bare for at nævne et eksempel. Det er en mulighed for, at kunst kan fungere sammen med kultur, forklarer Karsten Bech Nielsen og tilføjer, at der skal fondsstøtte til for at få ideen gennemført.