I området omkring Langstrup Mose mødte John og Lora Stæhr i 2011 en gammel dame, som siden blev deres ven. I mange år besøgte de hende på et plejecenter i kommunen, og de husker stadig dagene i februar for fire år siden, hvor deres ven var ved at dø. Baklofen var ny medicin, en halv pille. Men var den doseret forkert? Foto: Allan Nørregaard

Skrøbelige liv: Når piller kan vippe et liv mod graven

For fire år siden gled en 86-årig kvinde ind i bevidstløshed. Var det en overdosis af Baklofen? Måske. Da pillerne blev droppet, levede hun næsten to år mere.

Hvornår er et liv så svageligt, at det ikke mere er værd at leve? Når man lever på lånt tid, men stadig kan følge med, når der læses højt af Dagbladet Information?

Hvordan tager man stilling til, om man skal genoplives ved hjertestop eller opereres, når man har afasi - og dermed svært ved at tale og forstå sine omgivelser, når de taler hurtigt? Hvad betyder det, at man stadig har så meget livsgejst, at man kan blive vred over beslutninger, man ikke er enige i?

Det er store spørgsmål, som John Stæhr funderer over, da han fortæller historien om den gamle kvinde, der størstedelen af sit liv boede på kanten af Langstrup Mose. I de sidste mange år af sit liv kom hun på plejehjem, og John og hustruen Lora var kontaktpersoner for kvinden, indtil hun døde uden familie i 2018.