Bølgerne gik højt, da debatten om 16 klager vedrørende forholdene på Fredensborg Kommunes nye pleje- og rehabiliteringscenter Skovgården var til debat. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Skovgården til debat i byrådet: - Hvordan håndterer vi sådan en sag? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Skovgården til debat i byrådet: - Hvordan håndterer vi sådan en sag?

Mandag aften løb det første byrådsmøde i Fredensborg Kommune af stablen efter sommerferien, og her stjal sagen om pleje- og rehabiliteringscentret Skovgården rampelyset.

Fredensborg - 31. august 2021 kl. 15:05 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

- Der er begået fejl. Det er min klare holdning, og alle udvalgsmedlemmer har været bekendt med de udfordringer, der har været omkring Skovgården. Med de ord indledte Social- og Seniorudvalgets formand Hans Nissen (S) en orientering om Skovgården Pleje- og Rehabiliteringscenter på mandagens byrådsmøde i Fredensborg Kommune, og den skulle snart give anledning til debat.

I orienteringen ridsede han blandt andet de udfordringer op, som stedet har stået overfor, siden det åbnede i oktober sidste år.

- Der har været en udfordring med personaleudskiftingen. Mange gode mennesker blev ansat, men nogen fandt ud af, at det ikke lige var drømmejobbet alligevel, og andre passede ikke lige ind i den kultur, man ønskede på Skovgården, og derfor måtte de finde et nyt job. Og så kom coronaen, der var byggetekniske udfordringer, som man må jo må regne med sådan nye, store projekter, og vi havde svært ved at få vikarer fra eksterne vikarbureauer, forklarede han.

Fører til flere opsigelser Med fra tilhørspladserne lyttede en håndfuld af de pårørende, der har klaget over de urimelige forhold, der har hersket på Skovgården, og som har været omdrejningspunktet for den flere uger lange debat, der blandt andet har udfoldet sig her i avisen.

Imens tog først Carsten Wulff fra Venstre ordet og gjorde det klart, at også han så et tilbagevendende tema i de 16 officielle klager, som blandt andet blev bearbejdet på det seneste møde i Social- og Seniorudvalget, hvor hele byrådet var inviteret.

- I mange af klagerne kan vi se, at de fejl, der er sket, skyldes de svære personaleudfordringer, vi har haft. Og kigger vi til andre kommuner, så er vi ikke de eneste, der kæmper med rekrutteringen. Dertil kommer coronaen, som ikke gjorde situationen meget bedre. Det skal vi naturligvis arbejde for - at rekruttere mere personale, sagde han.

Med de ord talte han ind i den debat, som Hans Nissen havde lagt op til. Han havde netop peget på, at alt den negative omtale om Skovgården, som han mente at fremtrædende politikere havde fremført i pressen, kun gjorde den udfordring sværere.

- Når ledende politiker taler om skrækkelige forhold i pressen ser vi konsekvenser af det. Kort efter de her udtalelser sagde tre sygeplejersker på Skovgården op, for det gad de simpelthen ikke at høre på, sagde han.

Debatten Under mødet kom det frem, at der internt i byrådet hersker uenigheder om håndteringen af udfordringerne på Skovgården og de klagesager, som flere politikere har modtaget via opkald og fysiske samtaler med borgere med tilknytning til rehabiliteringscentret.

Her fortalte Thomas von Jessen fra de konservative blandt andet, hvordan han og partifælden Ulla Hardy-Hansen havde modtaget i alt 26 klager, altså ti fere end de officielle klager, og hvordan mange af dem var blevet givet til dem via opringninger fra grædende pårørende.

- Det her er en dybt forfærdelig sag, og jeg må bare minde om, at det er os som byråd, der har ansvaret for den her virksomhed. Det er os, der har ansvaret for at sætte rammerne for at få besat stillingerne, sagde han, mens Ulla Hardy-Hansen supplerede:

- Vi bliver nødt til at tro på det, vi hører fra borgerne. De går jo ikke til medierne for sjov.

Den udmelding fik flere af de øvrige byrådsmedlemmer - blandt andre borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) til at reagere:

- Men når I får sådan klager, så har I pligt til at hjælpe borgerne med at give klagerne videre.

Til det svarede Ulla Hardy-Hansen, at det havde hun også forsøgt, men at det forsøg ikke var godtaget.

»Hvad har vi lært?« Inden diskussioner om ansvar og håndtering gik i hårdknude satte Hanne Berg fra SF et nyt perspektiv på debatten. Hun efterspurgte om en samtale om, hvad kommunen og byrådet kunne lære af sagen fra Skovgården.

- Jeg har ikke selv svaret, men jeg synes vi skal spørge os selv, hvad vi har lært? Sådan så det ikke sker igen.

Det spørgsmål fik lov at stå hen i det uvisse. Inden debatten blev afrundet af en replik fra Venstres Lars Egedal:

- I 2010 sagde Anders Fogh, at der i 2020 ville mangle hænder i den offentlige sektor, og så gik tiden. Sidste år var det Benediktehjemmet, i år er det hjemmeplejen, og i 2030 mangler vi 40.000 sosu'er, sagde han og fortsatte med en analogi om en »put and take-sø«.

- Der er 98 fiskestænger, men ingen fisk. Vi tilfører penge til Skovgården, og derved fodre vi, men der er stadig ingen fisk. Vi kan gøre nok så meget - rense søen op - men er fiskene, der ikke bider de ikke på krogen. Det bliver vores helt store samfundsproblem i fremtiden, og det må vi arbejde på at løse, sagde han og rundede fem kvarters debat om Skovgården af.

Sagen i stikord På et byrådsmøde mandag aften diskuterede politikerne i Fredensborg Kommune, hvordan et nyåbnet flagskib for pleje og rehabilitering efter ni måneder er endt i en bølge af klager over plejesvigt og dårlig rengøring.

Skovgården er et nyt pleje- og rehabiliteringscenter, som Fredensborg Kommune åbnede i oktober sidste år i Humlebæk.

Stedet har 30 plejeboliger og 40 pladser til genoptræning, hvis man eksempelvis er udskrevet fra hospitalet.

Efter åbningen har rehabiliteringscentret været ramt af mange borgerklager, hvoraf borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og udvalgsformand Hans Nissen (S) har haft kendskab til flere, også over pleje og rengøring, siden kort efter Skovgårdens åbning.

Politikerne og forvaltningen har således haft ni måneder til at undgå den medieomtale, som kan opleves som en negativ spiral.

Sagen kom frem i Frederiksborg Amts Avis i juli, fordi der var rygter om op til 12 klager. Da svaret lød, at problemerne var løst, steg antallet af klager og henvendelser til avisen.

Derefter foretog kommunen ledelsesmæssige ændringer, og politikerne har vedtaget en ekstra saltvandsindsprøjtning af økonomiske midler til rengøring og øget plejepersonale om aftenen.

relaterede artikler

En pose penge til hårdt plaget plejehjem 25. august 2021 kl. 11:30

Seks spørgsmål til borgmesteren: Derfor går der hurtigt ni måneder 20. august 2021 kl. 06:02