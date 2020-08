De første beboere og patienter flytter ind på Skovgården om en måned - det sker efter et grundigt forarbejde, der skal gøre beboernes overgang til Skovgården så tryg og god som overhovedet muligt. Her ses brolæggere ved pleje og rehabiliteringscentret i begyndelsen af august. Foto: Allan Nørregaard

Skovgården fyldes med liv om få uger

Indflytningen sker i etaper. 20 beboere per 1. oktober, og 10 beboere i midten af oktober. Borgere fra de nuværende midlertidige pladser på Pilebo og Lystholm flytter løbende ind fra den 25. september og frem til begyndelsen af 2022. Sundhedshuset med to alment praktiserende læger, en psykolog og den kommunale omsorgstandpleje flytter ind per 1. oktober, og tre måneder senere kommer endnu en praktiserende læge ind som en del af sundhedshuset.

Medarbejderne og ledelsen har i de seneste måneder arbejdet hårdt på at sikre en god overgang for de borgere, der skal flytte ind på Skovgården. Nøgleordene har blandt andet været oplæring af personalet, fokus på borgernes livshistorie, planlægningen af træningen, inddragelse af pårørende og et særligt fokus på demensindsatsen. Træningsområdet på Skovgården er skabt med et særligt højt kvalitetsniveau, der tilgodeser borgere med komplekse problemstillinger og giver mulighed for at selvtræne i aftener og i weekender, selv ved lavt funktionsniveau, fremgår det af orienteringen til Social- og Seniorudvalget.