En skruetvinge i toppen af døren... Sådan var tre toiletdøre i plejeboligerne i lang tid, fordi de var gået i stykker. Det er udlejers ansvar - altså Humlebæk Boligselskab/Domea. Kommunen rykkede gentagne gange.

Skovgården: Disse punkter bliver også strammet op

Det er gået for langsomt med at reparere toiletdøre, og kister skal ikke køres igennem frokoststuen under spisning, siger centerchef Hans Bækvang og tilføjer, at et pleje- og rehabiliteringscenter aldrig helt kan undgå død eller uheld på toiletterne.

Fredensborg - 18. august 2021 kl. 05:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Tre toiletdøre i de 30 plejeboliger på Skovgården har været i stykker i en periode, og derfor blev dørene holdt fast af en skruetvinge for at undgå, at de faldt helt af. Et kort forhæng blev monteret for at sikre beboernes privatliv under toiletbesøg, og sådan har det været et stykke tid. Det er et af de kritikpunkter af Skovgårdens arkitektur og indretning, som kan læses af borgernes klager.

- Det skulle nu være udbedret, og vi har rykket gentagne gange for, at det blev lavet. Jeg er enig i kritikken af, at der er gået for lang tid. Da vi lavede løsningen med forhængene, var det jo en kortsigtet løsning, forklarer Hans Bækvang, centerchef for Ældre og Omsorg.

Selvom det er kommunens plejepersonale, der passer på borgerne i plejeboligerne, har kommunen intet ejerskab til boligerne. De udlejes til den enkelte borger af Humlebæk Boligselskab/Domea, og det er således Humlebæk Boligselskab, der sammen med entreprenøren HHM A/S skal udbedre fejl og mangler.

På rehabiliteringsafsnittet har der været problemer med blandt andet belysningen, der var tændt eller tændte om natten, og ikke mindst borgernes kaldeanlæg, som de bruger for at få hjælp. Men de problemer er løst og blev løst i månederne efter ibrugtagning af plejecentret, oplyser Hans Bækvang, der også forholder sig til kritikken af rengøringsforholdene på toiletterne og indretningen med fælles toiletter.

Sådan blev det besluttet Netop de fælles toiletter var også et kritikpunkt i januar måned, hvor udvalgsformand Hans Nissen (S) forklarede, at rehabiliteringsafsnit er en mellemting mellem et hospital, hvor mange deler et toilet - og en plejebolig, hvor man har sit eget toilet.

Derfor blev plejecentret bygget, så beboerne til genoptræning skal dele toilet med værelset ved siden af.

Den samme forklaring har Hans Bækvang, der også siger:

- Toiletterne bliver rengjort to gange om ugen, og de bliver løbende rengjort efter behov, hvis en borger har haft et uheld. Borgerne kan altid bede personalet om, at der bliver gjort rent, hvis nogen har haft et uheld på toilettet. Selv hvis man har eget toilet, kan der jo ske et uheld, hvor der er behov for ekstra hjælp, hvis en borger får besøg.

Dårlig arkitektur? Hans Bækvang vil ikke ind i en debat om, hvorvidt Skovgården er hensigtsmæssigt indrettet rent arkitektonisk. Han fortæller, at fortællingen om en kiste, der blev kørt ind igennem spisestuen, har givet anledning til en snak med bedemændene.

- Vi kan ikke skjule døden på et sted som Skovgården, hvor vi har 40 rehabiliteringspladser og 30 plejeboliger, men vi skal selvfølgelig sikre en værdighed omkring de situationer, hvor en kiste skal ud. Vi har taget en snak med bedemændene, så det sker på et tidspunkt, hvor beboerne ikke spiser, siger Hans Bækvang og tilføjer, at døden også er synlig på andre plejecentre, når en kiste køres ud.

- Jeg kan ikke komme i tanke om andre plejecentre, hvor fællesrum eller spisestuen ligger så centralt, at kister skal køres igennem de rum. På for eksempel Egelunden og Benediktehjemmet er der gange, der fører uden om. Hvorfor er arkitekturen, så kister - og egentlig også sygetransporter - skal ske igennem fællesrum?

- Der er fire fløje. I to af fløjene skal man igennem fællesrum for at komme ud. Det er den måde, arkitekterne har indrettet Skovgården, siger Hans Bækvang, der ser det som forhold, der kan håndteres, når Skovgården er kommet i effektiv drift.

Sagen i stikord Siden åbningen af Skovgården i oktober sidste år har mange borgere klaget over den pleje og genoptræning, som de modtog på rehabiliteringsafsnittet.

Det har Frederiksborg Amts Avis beskrevet i en række artikler i juli og august måned efter en periode, hvor klagerne tog til i styrke.

Dagens artikler fortsætter det journalistiske fokus på Skovgårdens udfordringer - i kombination med spørgsmålet »Hvad kan vi lære af sagen?«

Mandag blev en handleplan godkendt i Social- og Seniorudvalget. Den indeholder ansættelsen af en farmakolog, et løfte om en fast kontaktperson gennem hele opholdet, systematisk evaluering af borgernes tilfredshed og synlige og systematiske genoptræningsplaner.

Der er også skærpet fokus på rekruttering, herunder også af faggrupper, der kan supplere plejepersonalets og sygeplejerskers kompetencer.